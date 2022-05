Ingrid Korosec gratuliert Karl Nehammer herzlich zur einstimmigen Wahl zum Bundesparteiobmann der Volkspartei

Die Seniorenbund-Präsidentin ist überzeugt, dass unter Karl Nehammer die Anliegen der älteren Generation gehört werden.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec zeigt sich sehr erfreut über die eindeutige Wahl von Karl Nehammer zum Bundesparteiobmann der Volkspartei und gratuliert ihm herzlich: „Karl Nehammer hat die Volkspartei in einer schwierigen Zeit übernommen und in seiner neuen Aufgabe von Beginn an größten Respekt und bewiesen. Das einstimmige Wahlergebnis von 100 Prozent ist eine starke Bestätigung des großen Vertrauens, welches er in allen Bereichen der Volkspartei genießt.“

Korosec und Nehammer sind seit vielen Jahren politische Weggefährten. „Karl Nehammer ist ein Teamplayer, für den Zusammenhalt an vorderster Stelle steht und der für Ausgleich und Verbindlichkeit steht. Auch für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren hat er ein offenes Ohr. Mit ihm als Bundesparteiobmann ist die Volkspartei bestens dafür gerüstet, die großen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu meistern. Ich bin davon überzeugt, dass die Volkspartei unter Karl Nehammer auch weiterhin jene gesellschaftliche Kraft des Ausgleichs bleibt, die die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Generationen miteinander verbindet“, so Korosec abschließend.

