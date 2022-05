Karl Nehammer mit 100 Prozent zum Bundesparteiobmann der Volkspartei gewählt

Bundeskanzler Karl Nehammer ist vom 40. außerordentlichen Bundesparteitag mit 100 Prozent zum Bundesparteiobmann der Volkspartei gewählt worden.

Graz (OTS) - „Ich freue mich sehr über dieses Wahlergebnis, das die Geschlossenheit der Volkspartei zum Ausdruck bringt. Genau dieser Zusammenhalt ist gerade wichtiger denn je, denn angesichts der vielen Herausforderungen gibt es in den kommenden Wochen und Monaten viel zu tun – für die Volkspartei und Österreich. Ich freue mich, dass so viele Delegierte, Funktionärinnen und Funktionäre sowie Mitglieder am heutigen Bundesparteitag in Graz teilgenommen haben, denn sie alle sind unverzichtbarer Teil der Volkspartei – und tragen Tag für Tag zu einer starken Volkspartei und einem starken Österreich bei. Ich bedanke mich von Herzen für diesen überwältigenden Vertrauensbeweis, der große Verantwortung mit sich bringt", betont Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer.

