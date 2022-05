LH Platter gratuliert Karl Nehammer zu 100%

Tirols Landeshauptmann fungierte als Wahlleiter am VP-Bundesparteitag.

Graz (OTS) - Der Bundesparteitag der Volkspartei brachte ein deutliches Ergebnis und mit 100% eine klare Bestätigung für Bundeskanzler Karl Nehammer. Eine Abordnung der Tiroler Volkspartei war heute in Graz mit dabei und unterstützte den neu gewählten Bundesparteiobmann. Angeführt wurde die Delegation von Landeshauptmann Günther Platter, der als Vorsitzender der Wahlkommission das Ergebnis verkündete und als einer der ersten persönlich gratulierte.

„Ich gratuliere Karl Nehammer herzlich zum starken Ergebnis am heutigen Bundesparteitag. Es ist eine deutliche Bestätigung für den Kurs, den unser Bundeskanzler eingeschlagen hat und die Akzente, die er noch setzen wird. Wir leben in keinen einfachen Zeiten: Der Krieg in der Ukraine, die Pandemie, die extreme Teuerung. Die Menschen in unserem Land sind verunsichert und erwarten sich zurecht stabile Verhältnisse und Antworten auf die aktuellen Herausforderungen. Karl Nehammer ist der richtige, um unser Land und unsere Partei durch diese fordernden Zeiten zu führen und dabei nicht auf die Zukunftsthemen - wie die Entlastung der arbeitenden Menschen, die regionalen Herausforderungen beim Wohnen oder die Pflege - zu vergessen“, erklärte LH Günther Platter im Anschluss an die Ergebnisverkündung.

Der Obmann der Tiroler Volkspartei hob insbesondere den engen und guten Kontakt hervor, den er mit Karl Nehammer pflegt. „Er ist einer, der rasche Entscheidungen trifft und Klarheit schafft. Diese Eigenschaft ist in der Politik essentiell, um den Menschen Orientierung zu geben und auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig zu sein. Mit seiner inhaltlich starken Rede führt Karl Nehammer den Auftrag für die Zukunft unseres Landes fort, denn die Volkspartei ist Motor und Impulsgeber in der Bundesregierung. Karl Nehammer kann sich auf die Unterstützung aus Tirol verlassen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche ihm und seinem Team alles Gute“, so Günther Platter abschließend.

