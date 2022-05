Wöginger/Zarits: Herzliche Gratulation an Karl Nehammer und sein Team zur beeindruckenden Wahl

Volle Unterstützung des ÖAAB

Wien (OTS) - „Karl Nehammer ist ein bürgernaher und praxisorientierter Gestalter im politischen Leben. Er ist eine beispielhafte Führungspersönlichkeit – sowohl in den großen Linien und in der Durchsetzungskraft, als auch in der Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch. Karl Nehammer ist ein guter Zuhörer, ein zutiefst ehrlicher und in jeder Lebenslage authentischer Mensch. Ich gratuliere ihm zu seiner heutigen Wahl zum ÖVP-Bundesparteiobmann und dem beeindruckenden Ergebnis von 100 Prozent“, so ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger anlässlich des heutigen ÖVP-Bundesparteitages.



ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits schloss sich den Glückwünschen an: „Mit Karl Nehammer an der Spitze und seinem schlagkräftigen Team ist die Volkspartei bestens aufgestellt, um die aktuellen politischen Herausforderungen rund um die hohe Inflation und die Ukraine-Krise zu meistern und neue Perspektiven für die Zukunft Österreichs zu erarbeiten. Ich gratuliere zum sensationellen Wahlergebnis und freue mich auf die weitere hervorragende Zusammenarbeit. Auf die volle Unterstützung des ÖAAB können sich der neue Bundesparteiobmann und sein Team verlassen!“





