Wirtschaftsbund gratuliert Karl Nehammer zur Wahl als Bundesparteiobmann

Mahrer: Nehammer steht für Verantwortung und Stabilität in herausfordernden Zeiten.

Graz (OTS) - „Das Ergebnis für Parteiobmann Karl Nehammer am ÖVP-Bundesparteitag zeigt eindeutig, dass in der Volkspartei auch in Zukunft Verantwortung und Stabilität großgeschrieben werden. Trotz Coronapandemie und den Folgen des Überfalls Russlands auf die Ukraine hat der Bundeskanzler das Regierungsteam neu aufgestellt und Österreich stabil geführt. Wir stehen geschlossen hinter dem Bundeskanzler und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, gratuliert WB-Präsident Harald Mahrer.

Heute, Samstag, wurde Karl Nehammer, beim 40. außerordentlichen Bundesparteitag der Österreichischen Volkspartei, mit einem klaren Ergebnis von 100 Prozent zum Bundesparteiobmann der Volkspartei gewählt.

„Wir haben mit Karl Nehammer einen Parteiobmann, der das Land zukunftsweisend führen kann und sich für die Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten, einsetzt. Es gilt diesen politischen Kurs fortzusetzen, um den Österreichern das Gefühl von Sicherheit in schwierigen Zeiten zu geben. Geplante Reformen des Regierungsprogramms müssen nun weiter umgesetzt werden, damit eine wirtschaftliche Entlastung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer rasch umgesetzt werden“, gratuliert WB-Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt Egger abschließend.

