SP-Ludwig/Novak: Gratulation an Hans Peter Doskozil zum großartigen Wahlergebnis

Starke Stimme für soziale Gerechtigkeit und sozialen Fortschritt

Wien (OTS/SPW) - Auf einem erfolgreichen Landesparteitag der SPÖ-Burgenland wurde Hans Peter Doskozil heute erneut mit überwältigender Mehrheit zum SPÖ Landesparteivorsitzenden gewählt. Mit einem Ergebnis von 97,8 Prozent der Stimmen sprachen ihm die Delegierten erneut ihre Unterstützung für die kommenden beiden Jahre aus. SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA gratulieren Hans Peter Doskozil herzlich zum Wahlergebnis. „Mit Hans Peter Doskozil steht auch in Zukunft eine starke Stimme für soziale Gerechtigkeit an der Spitze der SPÖ Burgenland. Als Landesparteivorsitzender und als Landeshauptmann ist Hans Peter Doskozil Garant für sozialen Fortschritt. Ich freue mich auf die weiterhin gute und enge Zusammenarbeit“, so Ludwig. „Mit ihrem Leitantrag hat die SPÖ Burgenland heute wegweisenden Zukunftsthemen mit starker sozialer Handschrift beschlossen“, ergänzt Barbara Novak. „Mit dem klaren Bekenntnis zum Mindestlohn, zu Pflege, sozialem Wohnbau, zum Ausbau der Gesundheitsversorgung und zu erneuerbarer Energie stellt die SPÖ Burgenland die Menschen in den Mittelpunkt ihrer Politik. Hans Peter Doskozil wird den erfolgreichen sozialen Kurs im Burgenland weiter fortsetzen. Mehr denn je braucht es ein „Wir“: Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen“, so die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin abschließend. (Schluss) cs



