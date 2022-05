Tag der Artenvielfalt am 22. Mai

LHStv. Pernkopf: Natur- und Artenvielfalt werden zum Erlebnis

St. Pölten (OTS/NLK) - „Im Rahmen der Schutzgebietsbetreuung NÖ finden im Mai und Juni verschiedene Aktivitäten statt, bei denen die außergewöhnliche Natur- und Artenvielfalt in unserer Heimat Niederösterreich zum Erlebnis werden“, freut sich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf auf den 22. Mai, den internationalen Tag zur Erhaltung der Artenvielfalt.

„Das Naturland Niederösterreich ist reich an Naturschätzen, die frei nach dem Motto ‚Was man kennt, das schützt man auch‘ entdeckt werden wollen“, lädt Franz Maier, Leiter des Bereichs „Natur & Ressourcen“ in der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich zum Mitmachen ein. Gemeinsam mit der Abteilung Naturschutz beim Amt der NÖ Landesregierung arbeitet die Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich im Rahmen der Schutzgebietsbetreuung NÖ an der Betreuung der Europaschutzgebiete, Naturschutzgebiete und flächigen Naturdenkmäler in Niederösterreich.

Insgesamt führen zwölf Wanderungen zu herausragenden Lebensräumen in der Kulturlandschaft, begleitet werden sie von Naturschutz-Expertinnen und Experten, die ihr Wissen über das jeweilige Schutzgebiet und seine Vielfalt vermitteln. Auf dem Programm stehen dabei am 14. Mai „Naturvielfalt Pranhartsberg“ und „Naturschutz im Harrachpark in Bruck an der Leitha“, am 19. Mai die Weikendorfer Remise und „Sensationell - Moorwald bei Gebharts“, am 20. Mai „Europaweit bedeutsame Waldlebensräume im Kamptal erkunden“, am 21. Mai „Die Pielach - Der Wildfluss vor der Haustür“, am 27. Mai „Der Blaue Berg bei Oberschoderlee“, am 10. Juni „Die Forstheide -Das Naturjuwel vor der Haustür“, am 13. Juni eine Begehung des Naturschutzgebietes Eichkogel, am 17. Juni „Blütenzauber der Moor-und Feuchtwiesen in Hochreit“, am 18. Juni „Wiesenschätze im Kothbergtal“ und am 2. Juli „Blütenpracht in der Promau“.

Auch von den Partnerorganisationen der Schutzgebietsbetreuung NÖ werden vielfältige Aktivitäten angeboten: Bis 15. Mai findet der „Biosphären Cup 2022“ statt. Bei diesem Online-Wettbewerb sind Naturinteressierte und Rätselfreudige gefragt, ihr Wissen an zehn Stationen mit Bezug zum Biosphärenpark Wienerwald und der Natur unter Beweis zu stellen. Von 19. bis 21. Mai lädt dann der Naturpark Sparbach, der heuer sein 60-jähriges Bestehen feiert, zum Lichtspektakel ein. Am 21. Mai findet der Naturschätze-Kirtag im Europaschutzgebiet Hundsheimer Berge statt. Zum bunten Programm für Groß und Klein gehören verschiedene Beobachtungsstationen, Mitmach-Aktionen wie eine Fotorallye und ein fachgerecht angeleiteter Landschaftspflegeeinsatz.

Am selben Tag können sich Interessierte auch im Rahmen einer Exkursion in Stopfenreuth auf die Spuren der Aubesetzung im Jahr 1984 begeben. Über tatkräftige Unterstützung bei einem Pflegeeinsatz freut sich auch der Nationalpark Thayatal am 21. Mai. Unter dem Motto „Gemeinsam für die Vielfalt im Nationalpark“ rückt man dabei nicht heimischen Pflanzen mit Spaten und anderem Werkzeug zu Leibe. Als Dank lädt die Nationalparkverwaltung danach zur gemeinsamen Jause und einem gemütlichen Ausklang ein.

Die Teilnahme an allen Wanderungen, die von der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich organisiert werden, ist kostenlos; Anmeldungen unter www.naturland-noe.at/wanderungen-2022. Nähere Informationen bei der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich unter 0676/83688569, Simon Slowik, und e-mail simon.slowik @ enu.at.

