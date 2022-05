ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 20 von 16. Mai 2022 bis 22. Mai 2022)

Montag, 16. Mai 2022

19:00 Politische-Akademie-Präsidentin Abg.z.NR Bettina Rausch, BM Martin Polaschek und die Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule Steiermark und ehemalige Wissenschaftsministerin Beatrix Karl bei der Veranstaltung „Für uns in der Regierung. Mit uns im Gespräch.“ (Tivoligasse 73, 1120 Wien)

NRP Wolfgang Sobotka unternimmt eine Auslandsreise nach Israel (von 15.05. bis 17.05.)

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas diskutiert mit Schülerinnen und Schülern der EU-Botschafterschule Gymnasium Maria Regina zur Zukunft Europas

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas spricht im Namen des Europäischen Parlaments beim OSZE-Treffen zur „Funktionsweise Demokratischer Institutionen in Krisenzeiten“ (Wiener Hofburg)

Dienstag, 17. Mai 2022

09:00 PK „Aktuelles zum Arbeitsmarkt“ mit BM Martin Kocher

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas spricht in Brüssel mit Teilnehmern der Ö1-Lesereise

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas empfängt eine Besuchergruppe der Schülerunion Österreich in Brüssel

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas eröffnet eine Veranstaltung des wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments mit der EU-Grundrechteagentur zur EU als Rechts- und Wertegemeinschaft (digital)

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas eröffnet in seiner Präsidiumszuständigkeit für den Interreligiösen Dialog die 20-Jahre-Jubiläumsveranstaltung der "Chapel of Europe" in Brüssel

Mittwoch, 18. Mai 2022

Sitzung des Nationalrats

Donnerstag, 19. Mai 2022

09:30 BM Klaudia Tanner besucht die Übung „European Mountain Thunder“ gemeinsam mit LH Günther Platter (TÜPl Lizum, 6112 Wattens, Tirol)

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas nimmt im Namen des Europäischen Parlaments an einem Austausch mit der staatlichen französischen Akademie für Verteidigungsforschung im EP in Brüssel teil

Sitzung des Nationalrats

Freitag, 20. Mai 2022

10:30 BM Klaudia Tanner nimmt an der feierlichen Verabschiedung AUTCON22/UNIFIL in der Wallensteinkaserne teil (Wiener Straße 360, 2434 Götzendorf an der Leitha)

14:00 BM Klaudia Tanner besucht den Frühlingsempfang vom MilKom OÖ (Design Center, Europapl. 1, 4020 Linz)

Erster EP-Vizepräsident Othmar Karas eröffnet das grenzüberschreitende Botschafterschulen-Seminar des Europäischen Parlaments (EPAS) in Zagreb

37. ordentlicher Landesparteitag der ÖVP Wien

MEP Lukas Mandl spricht im Stift Lilienfeld zu christlichen Werten und Europa

Samstag, 21. Mai 2022

18:30 BM Klaudia Tanner nimmt an der Militärmusikzusammenziehung anl. "50 Jahre LiD und ÖBH" und am Militärmusik-Festival 2022 teil (Seebühne, 7072 Mörbisch)

Sonntag, 22. Mai 2022

NRP Wolfgang Sobotka unternimmt eine Auslandsreise nach London (bis 24.05.)

