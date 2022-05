IIHF Eishockey-WM Finnland 2022 live in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek

Von 14. bis 29. Mai; Auftakt mit Schweden – Österreich am 14. Mai, alle Spiele Österreichs live

Wien (OTS) - Ein Fest für Eishockey-Fans: Österreich und Frankreich ersetzen Russland und Belarus bei der 85. IIHF World Championship in Finnland. Die rot-weiß-roten Cracks werden in Tampere aufs Eis gehen. Die nagelneue Nokia Arena gilt als modernste Eishockeyhalle der Welt. Zudem ist Tampere Hauptaustragungsort der WM. Mehr als 280.000 Fans werden allein in der rund 180 Kilometer nördlich von Helsinki gelegenen Stadt in der Vorrunde erwartet. Österreich spielt gegen Gastgeber Finnland, Schweden, die USA, Tschechien, Norwegen, Lettland und Großbritannien.

Die Eishockey-WM wird von 14. bis 29. Mai 2022 live in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek übertragen. Alle Spiele Österreichs sind live in ORF SPORT + zu sehen. Kommentator ist Michael Berger, als Kokommentator und Experte fungiert Peter Znenahlik. Los geht es für die heimischen Cracks am 14. Mai um 11.05 Uhr mit dem Spiel gegen Eishockey-Großmacht Schweden.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek:

Samstag, 14. Mai, 11.05 Uhr, OSP: Schweden – Österreich Sonntag, 15. Mai, 11.10 Uhr, OSP: Norwegen – Großbritannien Sonntag, 15. Mai, 15.10 Uhr, OSP: Österreich – USA (Highlights um 20.15 Uhr in OSP) Dienstag, 17. Mai, 15.10 Uhr, OSP: Tschechien – Österreich Mittwoch, 18. Mai, 15.10 Uhr, OSP: Norwegen – Österreich Mittwoch, 18. Mai, 19.10 Uhr, OSP: Finnland – Schweden Freitag, 20. Mai, 19.10 Uhr, OSP: Lettland – Österreich Samstag, 21. Mai, 11.10 Uhr, OSP: USA – Schweden Samstag, 21. Mai, 15.10 Uhr, OSP: Österreich – Finnland Montag, 23. Mai, 19.10 Uhr, OSP: Österreich – Großbritannien Donnerstag, 26. Mai, 15.10 Uhr, OSP: Viertelfinale 1 oder 2 Donnerstag, 26. Mai, 19.10 Uhr, OSP: Viertelfinale 3 oder 4 Samstag, 28. Mai, 13.10 Uhr, ORF-TVthek: Semifinale 1 (Highlights um 23.00 Uhr in OSP) Samstag, 28. Mai, 17.10 Uhr, ORF-TVthek: Semifinale 2 (ab 18.30 Uhr live in OSP) Sonntag, 29. Mai, 14.10 Uhr, ORF-TVthek: Spiel um Platz 3 (um 18.30 Uhr live zeitversetzt in OSP) Sonntag, 29. Mai, 19.00 Uhr, OSP: Spiel um Gold

Weiters am 14. Mai: Austrian Football League: Rangers Mödling – Swarco Raiders Tirol live

In der Austrian Football League treffen am 14. Mai im Stadion Mödling die Rangers aus Mödling auf die Swarco Raiders Tirol. Die Mödlinger haben bisher fünf Spiele absolviert, drei davon gewonnen, zwei verloren. Zuletzt setzten sich die Rangers bei den Salzburg Ducks knapp mit 28 zu 26 durch. Die Raiders mussten gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Danube Dragons eine klare 0:42-Niederlage einstecken. Die Tiroler sind in ihren bisherigen vier Spielen noch ohne Punktegewinn. ORF SPORT + überträgt das Match am Samstag, dem 14. Mai, um 14.50 Uhr live. Kommentator ist Michael Bacher, als Kokommentator fungiert Peter Kramberger.

Auch am 14. Mai: Handball Frauen WHA: Halbfinale 2 Hypo Niederösterreich – MAG Fivers Wien live

MGA Fivers hielt im Halbfinal-Hinspiel der WHA Meisterliga der Frauen gegen Titelverteidiger und Titelfavorit Hypo Niederösterreich über weite Strecken gut mit. Schlussendlich gewannen die Gäste aber doch souverän 28:20 (12:9). Das Retourmatch steigt am 14. Mai. ORF SPORT + überträgt das Halbfinal-Rückspiel am Samstag, dem 14. Mai, um 18.00 Uhr live. Kommentator ist Johannes Hahn.

Außerdem am 14. Mai: win2day Basketball Superliga: Semifinale 3 Swans Gmunden – Gunners Oberwart live

Die Swans Gmunden stehen nach Spiel zwei im Basketball Superliga-Semifinale am Sprung ins Finale. Die Oberösterreicher gewannen mit einer starken Offensivleistung mit 107:90 gegen die Unger Steel Oberwart Gunners. Die Swans führen in der Serie jetzt 2:0 und können mit einem Sieg am Samstag in das Finale einziehen. ORF SPORT + überträgt das Spiel am Samstag, dem 14. Mai, um 20.15 Uhr live. Kommentator ist Michael Guttmann.

Am 15. Mai: Tischtennis-Bundesliga Herren: Finale Wr. Neustadt – SPG Felbermayr Wels live

Im Finale der Tischtennis-Bundesliga der Herren treffen am 15. Mai Wr. Neustadt und SPG Felbermayr Wels aufeinander. ORF SPORT + überträgt das Bundesliga-Finale am Sonntag, dem 15. Mai, um 18.00 Uhr live aus Wr. Neustadt. Kommentator ist Toni Oberndorfer.

