Heute.at überholt am Handy erstmals den ORF

Wachablöse am heimischen Online-Markt: Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) weist Heute.at erstmals als absolute Nummer eins bei der Mobile-Nutzung aus

Wien (OTS) - Heute.at bleibt zum sechsten Mal in Serie die größte private News-Site im Land – und zwar sowohl bei Unique Usern als auch bei Unique Clients. Bereits 3,78 Millionen Österreicherinnen und Österreicher surften laut den am Freitag veröffentlichten ÖWA-Zahlen im April 2022 auf Heute.at. Der Abstand zu den Mitbewerbern hat sich in nur einem Monat weiter vergrößert: Heute.at erreicht schon 515.000 LeserInnen mehr als die zweitplatzierte Website.

Die wahre Sensation zeigt sich jedoch bei der im Smartphone-Zeitalter entscheidenden Mobile-Nutzung. Hier hat Heute.at erstmals ORF.at überholt und informiert alleine auf Handys und Tablets 3,23 Millionen Menschen.

„Diese sehr erfreulichen Zahlen zeigen eindeutig: Am Handy lesen die Österreicherinnen und Österreicher am liebsten Heute.at. Dies bestätigt uns darin, unsere News aktuell, schnell und am Punkt für die Generation Smartphone anzubieten“, so Wolfgang Jansky und Marcel Kohler, Co-Geschäftsführer von Heute.at.

Die unabhängige Österreichische Webanalyse weist für Heute.at auch in allen weiteren Messkategorien Top-Werte aus: Die Userinnen und User steuerten Heute.at von 7,9 Millionen unterschiedlichen Endgeräten aus an. Damit bleibt Heute.at auch in der wichtigen Kategorie der Unique Clients im April Marktführer unter sämtlichen Online-Tageszeitungen, die Einzelangebote im Internet betreiben.

Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric bedankt sich für das große Interesse: „Wir sind da, wo unsere Leserinnen und Leser sind. Egal ob am Handy, am Desktop oder in den Socials – die ‚Heute‘-Community kann sich auf uns verlassen.“ Dass der eingeschlagene Kurs der richtige ist, zeige sich durch die hohe Reichweite von knapp 54 Prozent: „Weitere Zugewinne gab es in den wichtigen ‚Heute‘-Kernländern Oberösterreich und Burgenland. Das freut uns sehr.“

Diese Steigerungen kommen vor allem den Werbepartnern des Hauses zugute, sagt Mag. Alexander Leitner, CCO von Goldbach Audience Austria: „Sie haben mit Heute.at beste Voraussetzungen, um ihre Zielgruppen quer durch alle Bundesländer in großer Zahl anzusprechen. Ich bin sehr glücklich, dass die Österreicherinnen und Österreicher Heute.at in einem so gewaltigen Ausmaß als Informationsquelle vertrauen.“

Quellen: Österreichische Webanalyse, April 2022, Einzelangebote

Austrian Internet Monitor 2021

