SPÖ-Termine von 16. Mai bis 22. Mai 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 16. Mai 2022:

17.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Frauen und Kinder in der Armutsfalle – Ursachen, Herausforderungen und Lösungsansätze“ beim Fachforum der Allianz GewaltFREI Leben teil (Dachgeschoss Juridicum, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien, Schottenbastei 10-16, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch von Tessa Szyszkowitz mit Schriftstellerin Kathleen Stock über „When is a Woman a Woman?“ Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/4jdw4vyd

DIENSTAG, 17. Mai 2022:

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch von Gudrun Harrer mit Irak-Forscher Harith Hasan über „Iraq’s political trajectories after the Parliamentary election“ via Zoom/Facebook Live. Infos unter https://tinyurl.com/4jdw4vyd

MITTWOCH, 18. Mai 2022:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

14.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich der „European Conference on Antisemitism – High level meeting on antisemitic hate crime“ in Wien zum Thema „Collecting antisemitic hate crimes and its challenges“.

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zum Gespräch von Philipp Blom mit Historiker Michael Ignatieff über „On Consolation. Finding Solace in Dark Times“ (Youtube). Infos unter https://tinyurl.com/4jdw4vyd

DONNERSTAG, 19. Mai 2022:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

