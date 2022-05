Hamann/Prammer: Tägliche Bewegungseinheit wichtige Initiative zum Wohle unserer Kinder

Grüne erfreut über mehr Bewegung in Schule und Kindergarten

Wien (OTS) - Die Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann, und die Sportsprecherin der Grünen, Agnes Prammer, begrüßen die gemeinsame Kraftanstrengung von Sport- und Bildungsministerium sowie der Bundes-Sportorganisation Sport Austria, um mehr Bewegung in die Schulen und Kindergärten zu bringen.

„Der Mensch ist für die Bewegung geschaffen. Sie ist Voraussetzung für ein Leben in ganzheitlicher Gesundheit“, sagt Prammer und weiter: „Unser Lebensstil, wo viele Tätigkeiten sitzend vonstattengehen, entspricht jedoch schon lange nicht mehr diesem natürlichen Zustand - mit entsprechenden Folgen für unsere körperliche und geistige Gesundheit.“ Gerade bei Kindern würden sich Bewegungsmangel und ungesunde Ernährungsgewohnheiten fatal auswirken, weil damit schon in der Anfangsphase des Lebens die Entwicklung in eine falsche Richtung laufe. „Ich freue mich, dass das Sportministerium hier mit einer breit angelegten, viele Vereine und Organisationen umfassenden Initiative, den zivilisationsbedingten Gewohnheiten zum Wohle unserer Kinder aktiv entgegenarbeitet“, sagt Prammer.

Auch Bildungssprecherin Sibylle Hamann erinnert daran, dass Bewegung nicht nur dem Körper guttue, sondern auch der Konzentrationsfähigkeit und dem psychischen Wohlbefinden: "In zwei Jahren Corona-Pandemie haben Kinder und Jugendliche viel zu viel Zeit allein vor ihren Bildschirmen verbracht. Umso wichtiger, dass sie jetzt so viel wie möglich an der frischen Luft sind, außer Atem kommen, und sich wieder spüren." Auch auf das soziale Gefüge in der Klasse würden sich regelmäßige Bewegungseinheiten positiv auswirken, ist Hamann überzeugt: "Bei Bewegungsspielen und Sport lernen Kinder einander von anderen Seiten kennen als im Unterricht. Sie haben Spaß miteinander und knüpfen neue Beziehungen."

