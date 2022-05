Mädchen-Schachtag im Hilfswerk Nachbarschaftszentrum Neubau

Wien (OTS) - Am 21.5.2022 findet im Nachbarschaftszentrum 7 in Neubau ein Mädchen-Schachtag statt. Alle interessierten Mädchen unter 14 Jahren, die gerne Schach spielen, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Am Samstag, 21.5.2022 verwandeln sich die Veranstaltungsräumlichkeiten des Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 7 in der Schottenfeldgasse in einen Schachspielraum. Der Verein „Schachpädagogik in die Schulen“, kurz SPIDS, organisiert eine Veranstaltung für schachspielende Mädchen unter 14 Jahren. Schach wurde seit Beginn der Pandemie immer mehr zum Trendsport bei Kindern und Jugendlichen. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten.

Der „Kinder- und Jugendschachverein Wien“ und SPIDS sind seit geraumer Zeit in Neubau aktiv. Es werden Schulschachkurse an Volksschulen des Bezirks angeboten und Vereinstrainings im Bezirksmuseum organisiert. Der Mädchen-Schachtag findet nun zum zweiten Mal im Nachbarschaftszentrum 7 statt, denn beim ersten Termin fand die Veranstaltung großen Anklang unter den Schachspielerinnen. Geboten werden ein Schnellschachturnier 7-Runden, mehrere Schachvarianten und Minispiele sowie Freizeitspiele und Preise für alle Teilnehmerinnen.

SPIDS Mädchen-Schachtag (U14)

Datum: Sa, 21.5.2022

Sa, 21.5.2022 Uhrzeit: 10-16 Uhr

10-16 Uhr Ort: Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 7 – Neubau, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 7 – Neubau, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien Anmeldung: mst @ spids.at

mst @ spids.at Nenngeld: € 5,-/Teilnehmerin

Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



