„Apfel, Birne, los!“: Das sind die besten Streuobst-Projekte Österreichs

- Umweltdachverband & ARGE Streuobst küren 10 + 1 Best-Practice-Beispiele als Inspiration, Mutmacher und Impulsgeber

Streuobstwiesen sind Eldorados der Biodiversität

Gestern Abend wurden im Rahmen des Wettbewerbs „Apfel, Birne, los!“ auf großer Bühne im Naturpark Obst-Hügelland die innovativsten Streuobst-Projekte Österreichs durch den Umweltdachverband und die ARGE Streuobst ausgezeichnet. „Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas und leisten einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Ihr Weiterbestand ist jedoch nur gesichert, wenn sie gepflegt und bewirtschaftet werden. Mit unserer Auszeichnung wollen wir den einzigartigen Wert dieser Naturparadiese für Regionalentwicklung, Natur und Kulturlandschaft und jener Menschen, die sich Tag für Tag dafür einsetzen, ins Bewusstsein rücken. Wir freuen uns, dass im ersten Wettbewerbsjahr fast 50 Projekte eingereicht wurden. Die Wahl ist schwergefallen, denn jede Streuobst-Aktivität zeichnet sich durch immenses Engagement aus! Von privaten Initiativen über regionale Aktivitäten, von der Neu-Anlage von Streuobstbeständen über die Umstellung von Intensiv-Obstanlagen zu ,Bleiber-Weicher-Anlagen', von Forschung über Produkt-Innovationen bis zu sozialen Projekten: Wir haben die Einreichungen in vier Kategorien bewertet, 10 Gewinner-Projekte gekürt und eine elfte Auszeichnung für Forschung vergeben. Wir gratulieren diesen hervorragenden Impulsgeber:innen für die Biodiversität von Herzen “, freut sich Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes, der die Urkunden gemeinsam mit Hans Hartl, Obmann der ARGE Streuobst, vor Ort überreichte.

10+1 vielfältige Vorzeige-Projekte – And the Winners are:

Kategorie Biodiversität:

Lebendiger Noplerberg – Biri & Biri-Biartschla (Burgenland)

(Burgenland) Streuobst-Aktivitäten im Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen & Eisenwurzenbirne (Steiermark)

Kategorie Obstbau:

Pomarium beim Reitlbauern & Obstsortenvielfalt im Pinzgau (Salzburg)

(Salzburg) Streuobst am Mostlandhof (NÖ)

Kategorie Finanzielle Inwertsetzung (inklusive Selbstversorgung):

Obst im Schneebergland (NÖ)

(NÖ) Mostbarone – Mostviertler Mostgenuss (NÖ)

(NÖ) streubi: So schmeckt Biodiversität im Naturpark Südsteiermark (Steiermark)

Kategorie Gesellschaftliche Inwertsetzung:

Zwetschkenreich – Primitivpflaumenvielfalt im Naturpark Attersee-Traunsee (OÖ)

(OÖ) Naturschaugarten mit Streuobstwiese – Familie Wascher in Köflach (Steiermark)

(Steiermark) STROWI 2 – the next generation im Naturpark Grebenzen (Steiermark)

Sonderauszeichnung Forschung:

Forschung zu Polyphenolgehalten in Produkten aus Streu- und Tafelobst, Institut für Wein- und Obstbau, BOKU (Wien)

Die Gewinner-Projekte sind auf der Website des Umweltdachverbandes und seiner Projektpartner ARGE Streuobst, LEADER Region Lipizzanerheimat, Naturpark Ötscher-Tormäuer und Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ) abrufbar.

Das Projekt „Streuobst in Österreich – gemeinsam Vielfalt fördern und Inwertsetzung steigern“ wird durch das BMLRT und die EU gefördert.

