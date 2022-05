oekostrom AG: Ist das Klima noch zu retten? – Helga Kromp-Kolb am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Helga Kromp-Kolb ist emeritierte Professorin an der BOKU Wien und für Meteorologie, Klimatologie und nachhaltige Entwicklung zuständig. In der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, spricht Kromp-Kolb mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Tom Rottenberg über ihren unermüdlichen Optimismus, über Demokratie als wichtigsten Hebel in der Klimakrise und die Verantwortung der Reichen.

Großes Potenzial im Kampf gegen die Klimakrise sieht Kromp-Kolb vor allem bei reichen Menschen und bezieht sich dabei auf eine Oxfam-Studie. Diese zeigt, dass die reichsten 10 % der Welt das gesamte Treibhausgas-Budget, das für die Einhaltung der 1,5 Grad Grenze noch zulässig wäre, bis 2030 aufbrauchen werden: „Das heißt, wir müssen uns jetzt um die wenigen Reichen kümmern und nicht sagen: ‚Das sind so wenige, die sollen machen, was sie wollen.‘ Sie haben einen ungeheuren Fußabdruck und damit auch einen enormen Einfluss auf die Politik.“

Trotz ihres langjährigen Einsatzes für den Klimaschutz bleibt Helga Kromp-Kolb Optimistin: „Wir haben noch nicht alles verloren. Es wird immer mehr Menschen geben, die warnen und Vorschläge einbringen, wie es besser gehen könnte. Wir haben gerade jetzt, mit den diversen Krisen vor denen wir stehen, einen Schritt vorwärts zu machen.“ Die Klimapolitik müsse sich jedoch von einer Umweltpolitik hin zur Gesellschaftspolitik entwickeln: „Man darf das Ökologische nicht vom Sozialen getrennt sehen. Wenn man diese Bereiche nicht zusammendenkt, werden wir auf jeden Fall Schiffbruch erleiden.“

Tipp am Freitag von Helga Kromp-Kolb: „Es wäre sinnvoll, sich die Zeit zu nehmen und zu überlegen: Wie möchte ich leben? Wie möchte ich, dass die Welt aussieht? Und bei jeder Handlung zu überlegen: Führt mich das dorthin oder nicht? Führt mich das zu dem besseren, qualitätsvolleren Leben, das ich mir wünsche? Und hilft es auch den anderen, dieses Leben zu erreichen?“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 17. Juni 2022, mit Verkehrsplaner Harald Frey.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

