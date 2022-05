LET’S TECH-Videowettbewerb: Schüler:innen-Videos zur „Mobilität der Zukunft“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Mit einer Preisverleihung in Wien ist am 12. Mai der achte Nachwuchs-Videowettbewerb des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik gemeinsam mit AIT Austrian Institute of Technology erfolgreich zu Ende gegangen. Insgesamt wurden sechs kreative Schüler:innen-Videos zum Thema „Mobilität der Zukunft“ prämiert. Erstmals wurde auch ein Publikumspreis vergeben.

Die Mobilität der Zukunft soll ressourcenschonend und umweltfreundlich sein. Doch wie kann das gelingen? Wie wird sich unsere Fortbewegung verändern? In ihren Videos für den LET’S TECH-Videowettbewerb setzten sich Schülerinnen und Schüler ab der 5. Schulstufe auf kreative Weise mit möglichen Zukunftsszenarien auseinander. Eine Jury unter dem Vorsitz von Austria-Tech-Geschäftsführer Martin Russ wählte aus allen Einreichungen fünf Siegervideos aus. Zusätzlich gab es zum ersten Mal einen Publikumspreis. Beim Online-Voting wurden mehr als 8000 Stimmen abgegeben.

Preisverleihung im Hybrid-Format

Bei der Preisverleihung am 12. Mai im Haus der Ingenieure in Wien wandte sich OVE-Präsident Kari Kapsch direkt an die Preisträger:innen: „ Die Zukunft ist elektrisch, vor allem im Verkehr. Um die Mobilitätslösungen von morgen zu finden und umzusetzen, brauchen wir euch – eure Ideen, eure Kreativität und euren Einsatz. Ihr habt es in der Hand, die Welt positiv zu verändern! “ Einen Einblick in die Technologien der Zukunft bekamen die Schülerinnen und Schüler von Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security am AIT. Er zeigte im Rahmen eines Impulsvortrags auf, wie autonomes Fahren funktionieren kann und warum man es braucht.

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2022

Folgende Gewinnerinnen und Gewinner aus den Kategorien Unterstufe, Oberstufe, Klasse sowie Publikums-Voting dürfen sich dieses Jahr über Digitalkameras, Smartphone-Gimbals, einen Tech-Gutschein oder Geld für die Klassenkassa freuen:

Klasse, 1. Platz

Klasse 7AI, BRG Kremszeile, Krems

Video: Mobilität Zukunft 7AI 2022

Schüler:innen Unterstufe, 1. Platz

Fabienne Baumgartner, Gheyath Al Hariri, Nathan Barmettler, Paula Edlinger, Jakob Trinkl (BG/BRG Weiz)

Video: Ein Tag im Jahre 2036

Schüler:innen Unterstufe, 2. Platz

Lena Oberhauser, Michael Jenkner, Layla O‘Connor, Kevin Mocavero, Fabian Scheriau, Sara Gasser (MS Egger-Lienz, Lienz)

Video: A M O V (I) E

Schüler:innen Oberstufe, 1. Platz

Elena Della Toffola, Miro Philipp, Hasan Erdogan, Filip Burdeljski, Sakariya Gamute (TGM Wien)

Video: Isivinini - Geschwindigkeit ist kein Problem

Schüler:innen Oberstufe, 2. Platz

Hanna Reismüller, Julia Riegler, Nejra Medic (HLW 10, Wien)

Video: Ein kleiner Schritt von dir - ein großer Schritt für die Zukunft

Sieger Publikumsvoting

John Vechiu, Malak Gerges, Lea-Michelle Lakner, Abdalelah Alhusaini (HLW 10, Wien)

Video: Mobilität 4HMA

Die Siegervideos sowie alle Informationen zum LET’S TECH-Videowettbewerb finden Sie auf www.letstech.at

