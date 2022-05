Huawei am TU Career Day: Internationale Karrieren für österreichische Talente

Beim internationalen Technologiekonzern sind die Möglichkeiten für junge Absolvent:innen vielfältig und die Entwicklungskurven steil.

Wien (OTS) - Am Career Day der TU Wien erhalten Studierende die Möglichkeit, ihre zukünftigen Arbeitgeber besser kennenzulernen und einen Eindruck von den Karrierewegen in verschiedenen Unternehmen zu bekommen. Huawei zählte in diesem Jahr zu den Ausstellern und konnte sein vielfältiges Portfolio an Jobs mit internationalen Aufstiegsmöglichkeiten vorstellen.

Bei Huawei werden nicht nur Talente mit technischem Knowhow gesucht, sondern auch Forscher:innen, Kommunikationsexpert:innen sowie HR- oder Marketingprofis. Insgesamt beschäftigt Huawei weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen in mehr als 170 Ländern. Am Standort in Wien sind es 127 Mitarbeiter:innen aus den verschiedensten Bereichen. Dabei sind mehr als die Hälfte der Angestellten im Bereich Forschung und Entwicklung tätig – denn Huawei ist weltweit der drittgrößte Investor, wenn es um Innovationen geht.

Impact. Karriere. Huawei.

„Unsere Forschungsagenden verfolgen klare Ziele: Wir haben die Vision einer Welt vor Augen, die durch Technologie jeden Tag ein kleines Stück besser wird. Wir arbeiten an digitaler Inklusion, mehr Sicherheit im digitalen Raum und an nachhaltigen Lösungen für die Zukunft“, so Radoslaw Kedzia, Vice President CEE & Nordic Region bei Huawei. „Bei Huawei findet man ein innovatives Umfeld und hat die Chance, echten Impact durch modernste Technologien zu erzeugen. Durch unsere internationale Ausrichtung sind steile Karrieren auch länderübergreifend möglich“, ergänzt Erich Manzer, Deputy CEO bei Huawei Österreich. „Ein Blick in unsere Stellenanzeigen lohnt sich. Wir freuen uns auf Bewerbungen von jungen Talenten.“

Mehr Infos finden Sie hier.



Rückfragen & Kontakt:

Nikolaus Tuschar

Public Affairs & Communications



Huawei Technologies Austria GmbH

IZD Tower 9th Floor, Wagramer Straße 19

A-1220 Vienna, Austria



Tel: +43 650 546 89 03

E-Mail: nikolaus.tuschar @ huawei.com