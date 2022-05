Crown Sterling veranstaltet Blockchain Leadership Summit in Gizeh, Ägypten

Newport Beach, Kalif. (ots/PRNewswire) - Crown Sterling Limited LLC, führend im Bereich der persönlichen Datensouveränität und Anbieter von quantenresistenten Verschlüsselungs- und Komprimierungstechnologien, veranstaltete letzten Monat in Zusammenarbeit mit Crypterns einen Führungsgipfel für über 40 Blockchain- und Krypto-Vordenker in Gizeh, Ägypten. Crypterns ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Talent- und Personallösungen und Bildungsprogrammen für alle Ebenen, von der Einführung in die Grundlagen der Kryptowährung bis hin zur Entwicklung der neuesten Innovationen dieser revolutionären Branche.

Die erste Veranstaltung dieser Art brachte führende Vertreter der Branche zusammen, um die Selbsterkenntnis zu fördern, Gemeinschaften zu vernetzen und gemeinsam nachhaltige Lösungen für die Zukunft der Branche zu entwickeln. Die Workshops befassten sich mit der Entwicklung von Führungsqualitäten, Unternehmenswachstum und Management unter der Leitung von Robert E. Grant, Gründer und CEO von Crown Sterling, sowie dynamische Gruppendiskussionen darüber, wie die Ziele mit Hilfe von Crypterns erreicht werden können, um die Branche voranzubringen. Zu den Hauptschwerpunkten gehörten Pläne zur Unterstützung der allgemeinen Einführung von Kryptowährungen sowie die Einrichtung einer vertrauenswürdigen Informationsdrehscheibe für Verbraucher. Weitere Hauptredner der Veranstaltung waren Ihre Königliche Hoheit, die Königin der Bakwa Indu in Kasai, Demokratische Republik Kongo, der theoretische Physiker, Autor und Nobelpreisträger Lawrence Krauss, der Informatiker und Geschäftsmann Craig Wright und Chinwe Esimai, Autorin, Anwältin und Geschäftsführerin.

„Es war mir eine Ehre, die Veranstaltung der Crypterns Alliance mit auszurichten. Die Gruppendiskussionen waren provokativ und inspirierend. Die Teilnehmer verließen die Konferenz mit klaren Zielen und einem Aktionsplan sowohl für die Interessenvertretung der Branche als auch für die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen durch die Verbraucher", sagte Grant.

Dustin Plantholt, Gründer und CEO von Crypterns, teilte mit: „Unser erstes Crypterns Alliance Retreat war ein großer Erfolg - vor allem dank der engagierten Mitarbeiter, der aufmerksamen Unterstützung durch das unvergleichliche Team unseres Partners Crown Sterling und den außergewöhnlichen Teilnehmern. Für mich war dies eine wirklich unvergessliche Erfahrung, sowohl in beruflicher als auch in persönlicher Hinsicht. Die Zeit, die wir mit solch beeindruckenden Persönlichkeiten und Pionieren verbracht haben, hat unseren Auftrag noch deutlicher gemacht. Durch unsere engagierten und kontinuierlichen Kooperationsbemühungen werden Crypterns und seine Allianzpartner die Arbeitskräfte, die Blockchain vorantreiben, befähigen, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen und die Welt zu verändern. Wir sind für immer dankbar für diese Woche."

Crown Sterling freut sich außerdem, die Notierung von WCSOV auf UniSwap bekannt zu geben, einer Kryptowährungsbörse, die ein dezentrales Netzwerkprotokoll verwendet. Das Protokoll erleichtert automatisierte Transaktionen zwischen Kryptowährungs-Token auf der Ethereum-Blockchain durch die Verwendung von Smart Contracts. In einer Zeit, in der sich Daten zum wertvollsten Gut des digitalen Zeitalters entwickeln, hat Crown Sterling es sich zur Aufgabe gemacht, Einzelpersonen in die Lage zu versetzen, ihre Daten zu schützen, zu kontrollieren und zu monetarisieren - und das in einer Ära, in der Big Tech weitgehend unreguliert und monopolisiert ist. Wenn Sie mehr über Crown Sterling und CSOV erfahren möchten, werden Sie Mitglied der Community auf Telegram und Twitter.

Informationen zu Crown Sterling Limited LLC

Crown Sterling ist ein Pionier im Bereich der Technologien für die souveränität persönlicher Daten. Die Crown Sterling Chain ist ein Live-Netzwerk auf dem Polkadot-Netzwerk, mit quantenresistenter One-Time-Pad-Verschlüsselung als Option für die Zustandsübergangsfunktion der Blockchain, die den Prozessablauf von Transaktionen in einem Netzwerk darstellt. Crown Sovereign ($CSOV), ein quantenresistenter Utility Token, ermöglicht den Nutzern die Teilnahme an einer breiten Palette von Produktangeboten, einschließlich quantenresistenter Kryptographie und NFTs sowie anderer zukünftiger Kompressionstechnologien. Crown Sterling freut sich darauf, die führende Plattform für Daten- und Digital Asset Management zu werden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Crown Sterling Limited LLC Pressekontakt,

Tel.: +1-949-260-1700,

www.crownsterling.io/