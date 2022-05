Das Netzwerk „Unternehmen für Familien“ begrüßt Energie Tirol als 700. Partner

Wien (OTS) - Im Netzwerk „Unternehmen für Familien“ engagieren sich österreichische Unternehmen, Institutionen und Gemeinden für eine bessere Vereinbarkeit von Familie & Beruf. Mit unterschiedlichen Aktivitäten wie österreichweiten Vernetzungstreffen, Partnertagen und Workshops werden gemeinsam Ideen entwickelt und ein umfassendes Commitment für ein familienfreundliches Österreich gestärkt. Die Partner bekennen sich dazu, einen aktiven Beitrag für mehr Familienfreundlichkeit im eigenen Verantwortungsbereich zu leisten sowie Vorbild und Ansporn für andere zu sein.



Energie Tirol – Die Energiewende ist weiblich!

Nun feiert das Netzwerk einen weiteren Meilenstein und darf als 700. Partner Energie Tirol begrüßen. Der gemeinnützige Verein Energie Tirol ist die unabhängige Beratungsstelle des Landes Tirol und kompetenter Ansprechpartner für alle Energiefragen. Mit einem sehr jungen und mehrheitlich weiblich besetzten Team verfügt Energie Tirol über einen hohen Anteil an Beschäftigten mit Kindern. Eine entscheidende Voraussetzung für ein erfolgreiches und motiviertes Arbeitsumfeld ist daher eine familienfreundliche Personalpolitik. Zudem hat Energie Tirol mit der Schwerpunktaktion "Die Energiewende ist weiblich" beginnend im Jahr 2019 einen Fokus auf die Arbeit von Frauen gelegt, die schon heute im Bereich der Energiewende aktiv sind.

„Ich freue mich über den Beitritt der Energie Tirol als 700. Partner des Netzwerks „Unternehmen für Familien“. Mit ihrem Engagement setzt Energie Tirol ein Zeichen und beweist, dass mehr Frauen für den gesamten Energiesektor eine große Bereicherung sind und viel Potential bieten. Dass in sieben Jahren bereits 700 Unternehmen der Einladung gefolgt sind, Teil des Netzwerks zu werden, zeigt eindrucksvoll, dass Familienfreundlichkeit in der heutigen Arbeitswelt angekommen und auch für Unternehmen von großer Bedeutung ist“, so MMag. Dr. Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien.

„Es ist uns eine große Freude, nun auch Partner des Netzwerks zu sein. So kann Energie Tirol direkt von den vielfältigen Informationen, Angeboten und Veranstaltungen profitieren und mit anderen familienfreundlichen Unternehmen in Kontakt treten. Wir freuen uns auch, die Energie der weiblichen Energiewende aktiv ins Netzwerk einbringen zu können“, so DI Alexandra Ortler, Energie Tirol.

Vorteile des Netzwerks



Auf der Online-Plattform, www.unternehmen-fuer-familien.at, gibt es für Partner die Möglichkeit, ihr familienfreundliches Engagement anhand ihrer Partnerpräsentation zu zeigen und untereinander in Kontakt zu treten. Aktive Mitglieder profitieren von den Vorteilen des Netzwerks: Neben einer umfassenden Sammlung an familienfreundlichen Maßnahmen und Best Practice Beispielen, fachspezifischen Informations- und Vernetzungsveranstaltungen, Zugang zu relevanten Studien und Case Studies uvm., werden der regelmäßige Austausch und die Kooperationen gefördert.

