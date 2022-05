ID Quantique erweitert die XG-Serie mit der Einführung von Clavis XG: IDQs Langstrecken- und Backbone-Quantenschlüsselverteilungslösung (QKD), die ultimative quantensichere Lösung

Genf (ots/PRNewswire) - ID Quantique, der weltweit führende Anbieter von Quanten-Cybersicherheitslösungen, hat heute auf der Konferenz Inside Quantum Technology (IQT) den Clavis XG vorgestellt. Es erweitert die XG-Serie um einen höheren Schlüsseldurchsatz und eine größere Reichweite und soll Behörden und Unternehmen ein Höchstmaß an Vertrauen für einen zukunftssicheren Datenschutz bieten. Es soll auch als Plattform dienen, um „QKD as a Service" einem breiteren Kundenkreis anzubieten.

Die traditionelle Sicherheit wird jeden Tag in Frage gestellt. Der zunehmende geopolitische und wirtschaftliche Druck, der technologische Fortschritt und böswillige Akteure gefährden die Vertraulichkeit und Souveränität unserer Daten.

Die Sicherheit der derzeitigen Verschlüsselungsmethoden, insbesondere der auf asymmetrischer Kryptographie basierenden Schlüsselaustauschmechanismen, ist heute ein wichtiges Anliegen, insbesondere für Regierungen und Unternehmen, die Daten fünf bis zehn Jahre oder länger schützen müssen. Mögliche Hintertüren in den derzeitigen Systemen in Verbindung mit der enormen Rechenleistung bergen bereits das Risiko, dass hochwertige sensible Daten von böswilligen Akteuren entschlüsselt werden. Außerdem steht die Ankunft von Quantencomputern unmittelbar bevor und wird den asymmetrischen Schlüsselaustausch unsicher machen: verschlüsselte Daten können jetzt gespeichert und später leicht entschlüsselt werden.

Seit über 15 Jahren kommerzialisiert IDQ die Quantenschlüsselverteilung (Quantum Key Distribution, QKD), die kryptografische Schlüssel über ein nachweislich sicheres Kommunikationsnetz erzeugt und verteilt, um Daten sicher zu verschlüsseln oder zu authentifizieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schlüsselverteilungsalgorithmen ist QKD die einzige bekannte kryptografische Technik, die Vorwärtssicherheit bietet und gegen neue Angriffsalgorithmen und aufkommende Quantencomputer resistent ist. Ein wesentlicher Vorteil der QKD-Technologie liegt in der Tatsache, dass ihre Zuverlässigkeit weder vom technologischen Fortschritt noch von der Zeit beeinflusst wird.

Nach der Einführung des ersten Modells der XG-Serie im vergangenen Jahr (Cerberis XG) für die Generierung von Standardschlüsseln und die Zusammenschaltung über mittlere Entfernungen auf den Markt gebracht hat, erweitert IDQ nun die Produktpalette mit dem Clavis XG, ein System, das für Produktionsumgebungen entwickelt wurde, die eine hohe Schlüsselübertragungsrate oder eine Zusammenschaltung über größere Entfernungen erfordern. Mit diesem Produkt bietet IDQ nun eine vollständige Palette von Lösungen sowohl für den Metro- als auch für den Backbone-Bereich. Die XG-Serie unterstützt alle Arten von Netzwerktopologien, wie Punkt-zu-Punkt-, Relais-, Ring- und Sternnetze.

Clavis XG ist:

Nachweislich sichere Schlüsselverteilung und sofortige Erkennung von Eindringlingen

Für den Austausch hoher Schlüsselraten oder für Verbindungen über größere Entfernungen

Geringste Stellfläche - 1U hoch rackmontierbar; spart Platz in Rechenzentren

Breite Interoperabilität mit den wichtigsten Ethernet- und OTN-Verschlüsselungsanbietern

Die XG-Serie ist für einen zuverlässigen, unterbrechungsfreien und langfristigen Betrieb ausgelegt und bietet Hochverfügbarkeitsdienste. Es ist kompatibel mit dem QKD-Management- und Monitoring-Framework von IDQ, das die aktuellen Software-Defined Network (SDN) QKD ETSI-Standards sowie das Quantum Management System (QNET QMS) von IDQ integriert, um alle großen QKD-Implementierungen zu erleichtern.

Darüber hinaus enthält es erweiterte, vertrauenswürdige Sicherheitskomponenten wie Manipulationserkennung, ein sicheres Speichermodul sowie die neueste QRNG-Technologie von IDQ, die bewährte Zufälligkeit für alle damit verbundenen Kryptospeicher bietet.

