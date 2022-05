Winzig: Digitalisierungsmotor beschleunigen

Regionen-Fachkonferenz in Linz - Jetzt die richtigen Weichen stellen am Weg zur "Digitalen Dekade

Linz (OTS) - "Um unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu gewährleisten, stellen wir sowohl in Österreich als auch auf europäischer Ebene schon jetzt die richtigen Weichen und investieren in Digitalisierungsprojekte und Innovation. So werden 53 Prozent der Mittel, die Österreich aus dem EU-Wiederaufbauprogramm Next Generation EU bekommt, für Maßnahmen verwendet, die den digitalen Wandel unterstützen - allen voran für den Ausbau von ultraschnellem Breitbandinternet. Auch Teile der neuen Digitalisierungsmilliarde werden daraus finanziert. Damit unterstützen wir die Betriebe und unsere Bürgerinnen und Bürger nachhaltig auf ihrem Weg, erfolgreich digital unterwegs zu sein", sagt Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, im Rahmen der Regionen-Fachkonferenz in Linz zum Thema "Digitalisierung: Neue Power für Regionen".

Gerade auf EU-Ebene gibt es den Fokus auf Digitalisierung, Innovation und Forschung und die Digitalstrategie der Europäische Union soll dazu beitragen, das Jahrzehnt bis 2030 zur "Digitalen Dekade" zu machen. "Die Europäische Union setzt viele Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten bei ihrem Digitalisierungsweg unterstützen. Österreich profitiert auch hier umfassend von diesen Förderprogrammen. Wichtig ist, dass die Länder und Regionen diese Mittel dann dahin steuern, wo sie auch wirklich gebraucht werden. Zudem muss der Zugang zu den Mitteln so unbürokratisch wie möglich gestaltet werden, nur so können wir den Digitalisierungsmotor nachhaltig beschleunigen", betont Winzig, die auch die Bestellung eines eigenen Staatssekretärs für Digitalisierung begrüßt. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Angelika Winzig MEP, Tel.: +32-2-28-45763,

angelika.winzig @ ep.europa.eu



Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-484-121431,

wolfgang.tucek @ ep.europa.eu