SPÖ-Köllner/Kollross/Kucharowits: Mega-Bahnterminal steht endlich vor dem Aus

Bürger*inneninitiative forderte Ende der Breitspurbahn

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Nationalratsabgeordneten Maximilian Köllner, Andreas Kollross und Katharina Kucharowits sind heute hocherfreut über die Entscheidung der ÖBB, aus dem Schienenbreitspurprojekt von Russland nach Wien auszusteigen. Dies bedeutet voraussichtlich das Ende des Projekts und damit auch des Mega-Bahnterminals, gegen das die Abgeordneten mit einer Bürger*inneninitiative aufgetreten sind, die von ÖVP und Grünen abgeschmettert wurde. Dieses wäre im Raum Niederösterreich/Burgenland entstanden und hätte eine massive Belastung durch LKW-Verkehr, die Zerstörung von Biodiversität und Naherholungsräumen gebracht. ****

Köllner: „Unser jahrelanger Einsatz für Lebensqualität hat sich ausgezahlt, das Projekt wird eingestampft. Leider war es kein demokratischer Erfolg, weil ÖVP und Grüne den Willen der Bevölkerung und der Gemeinden einfach übergangen haben. Nichtsdestotrotz ist das voraussichtliche Ende des Projekts ein Grund zur Freude. Ich bedanke mich bei allen Bürger*innen und Gemeinden, die sich an dieser Initiative beteiligt haben.“

Kollross: „ÖVP und Grüne würgten letztes Jahr die Bedenken der Bewohner*innen vor Ort ab und übergingen 4.893 Unterschriften sowie 33 Gemeinderesolutionen. So kann man nicht mit den Bedürfnissen und Wünschen der Bevölkerung vor Ort umgehen. Die Menschen in unseren Bezirken haben das Recht auf Lebensqualität. Logistikzentren, Betonwüsten und noch mehr Schwerverkehr verkraften diese nicht mehr. Mit ihrer Ignoranz hat die Bundesregierung einmal mehr gezeigt, wofür sie wirklich steht.“

Kucharowits: „Dem natürlichen Raum in der Region werden so 150 Hektar Beton und Bodenversiegelung erspart. Das Terminal hätte verheerende Auswirkungen für die natürliche Gesundheit der Region ausgelöst. So bleibt Natur erhalten, die auch als Naherholungsraum dient und so die Lebensqualität in der Region massiv steigert. 33 Gemeinden und ihre Bürger*innen in der Region können nun aufatmen.“ (Schluss) sd/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at