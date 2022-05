Junge ÖVP: Riesiger Meilenstein im Pflegebereich

JVP begrüßt die Pflegereform und freut sich besonders über die Umsetzung der jahrelangen JVP-Forderung nach einer Pflegelehre

Wien (OTS) - “Die heute von der Bundesregierung präsentierte Pflegereform ist ein Meilenstein, der die Pflege in Österreich nachhaltig sichert und attraktiviert”, zeigt sich JVP Bundesobfrau Claudia Plakolm erfreut. Die Reform beinhaltet insgesamt 20 Maßnahmen und hat ein Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro. Neben unter anderem einem Gehaltsbonus, einer zusätzlichen Entlastungswoche ab dem 43. Geburtstag, einer Ausweitung des Anspruchs auf Pflegekarenz auf drei Monate und einem Bonus für pflegende Angehörige, bringt die Reform wichtige Verbesserungen bei der Pflegeausbildung.

Ein ganz wesentlicher Teil davon ist die von der Jungen ÖVP schon sehr lange geforderte Einführung der Pflegelehre. Nach der Pflichtschule wird es künftig die Möglichkeit geben, eine Pflegelehre zu beginnen, die nach dreijähriger Ausbildungsdauer als Pflegeassistent oder nach vierjähriger Ausbildungsdauer als Pflegefachassistent abgeschlossen werden kann. “Wir schaffen damit den Lückschluss bei jungen Menschen zwischen 15 und 17 Jahren. Bisher verlieren wir sehr viele Jugendliche im Sozialbereich, weil sie mit 17 Jahren bereits mitten in einer Berufs- oder Schulausbildung sind und dann aus ganz pragmatischen Gründen nicht mehr in die Pflege wechseln”, zeigt sich Claudia Plakolm, Bundesobfrau der Jungen ÖVP, überzeugt. “Jungen Menschen ist es wichtig, etwas Sinnvolles zu machen und Wertschätzung dafür zu bekommen. Und wir alle wollen, dass ältere Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gut umsorgt sind, dass es unseren Eltern und Großeltern gut geht. In der Pflegelehre sehe ich da eine ganz große Chance, weil sie genau das vereint: Schon in jungen Jahren Verantwortung für Menschen zu übernehmen und gleichzeitig einen erfüllenden Job auszuüben“, so Plakolm.

