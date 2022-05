Jazzfestival Saalfelden - ein Hotspot für Jazz und improvisierte Musik

Bereits zum 42. Mal kommen Jazz-Fans beim Jazzfestival Saalfelden vom 18. bis 21. August 2022 so richtig auf ihre Kosten.

Saalfelden Leogang (OTS) - Das Festival wartet mit mehr als 60 Konzerten in der Stadt, in Wald und Flur, musikalische Wanderungen inmitten der schönen Bergwelt und natürlich auch wieder einigen Überraschungen auf. Mehr als die Hälfte der Konzerte ist sogar kostenlos!



Die Mainstage im Congress Saalfelden und die Short Cuts im Kunsthaus Nexus, die Hauptbühnen des Festivals, werden wieder zum konzentrierten Zuhören einladen. Im vergangenen Jahr wurde erstmals die Otto-Gruberhalle, eine leerstehende Industriehalle aus den 1950er Jahren, bespielt. Die Otto-Gruberhalle ist auch bei der diesjährigen Ausgabe fix als Location eingeplant und wird zum ersten Mal in das Mainstage Konzertticket integriert. Somit werden den Ticketkäufer:innen von Freitag bis Sonntag insgesamt 17 Konzerte geboten. Die Buchbinderei Fuchs wird wieder zum Ort spontaner musikalischer Begegnungen, der überdachte Stadtpark sowie die Abendkonzerte im Nexus werden zum Treffpunkt bei freiem Eintritt. Zudem gibt es auch wieder musikalische Wanderungen und Almkonzerte.



Konzertbesucher:innen können sich auf ein Sommerwochenende mit guter Stimmung und großartigen Musiker:innen wie Isaiah Collier & The Chosen Few, Alba Careta Group, Christoph Cech Jazz Orchestra Project, Trondheim Jazz Orchestra & Jason Moran, Fabian Rucker, Ted Poor & Cuong Vu, Katharina Ernst, Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra, Signe Emmeluth’s Amoeba, Bushman’s Revenge, Gard Nilssen Acoustic Unity, Black Flower, Vincent Courtois, The Vijay Iyer Trio, Paal Nilssen-Love, L.U.M.E. – Lisbon Underground Music Ensemble, Emilé Parisien Sextet „Louise“ feat. Theo Croker, ØKSE Commission by Savannah Harris & Mette Rasmussen u.v.m. freuen.



Der Ticketverkauf für das 42. Jazzfestival Saalfelden hat bereits gestartet!

Tickets für die kostenpflichtigen Konzerte auf der Mainstage & Otto-Gruberhalle, den Short Cuts und den Konzertwanderungen können ab sofort online bestellt werden unter: https://tickets.jazzsaalfelden.com/

Datum: 19.08.2022

Ort: Saalfelden

Saalfelden, Österreich

Jetzt Tickets sichern! jazzsaalfelden.com

Rückfragen & Kontakt:

Saalfelden Leogang Touristik GmbH

0043 6582 70660

info @ saalfelden-leogang.at

www.saalfelden-leogang.com