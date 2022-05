KINDERUNIKUNST KREATIVWOCHEN – PRÄSENT, ONLINE UND HYBRID 2022 UND KINDERUNIKUNST ARTIST SPACE (WOCHENPROGRAMM IN DEN FERIEN)

Von "Erzählen mit Bildern" über "Plastic Fantastic City!?" bis zu "Wir tanzen um die Welt!"

Wien (OTS) - Die Ferien können beginnen!

Die "KinderuniKunst Kreativwochen – präsent, online und hybrid" finden heuer von 4.7.2022 – 29.7.2022 und die "KinderuniKunst ARTIST SPACE" Ferienbetreuungswochen von 4.7.2022 – 5.8.2022 statt.

Das Kooperationsprojekt der vier Wiener Kunstuniversitäten – Universität für angewandte Kunst Wien, Akademie der bildenden Künste Wien, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst – sowie der New Design University St. Pölten, als auch der mehr als 40 KooperationspartnerInnen in Wien und Niederösterreich bietet Kindern zwischen sechs und 14 Jahren ein vielfältiges Angebot an Workshops in den Bereichen Architektur, Bildende Kunst, Tanz & Performance, Mediale Kunst, Musik bis hin zu Design und Fotografie und vieles mehr. Die Teilnahme an den KinderuniKunst Kreativwochen 2022 ist für alle Kinder kostenlos.

KinderuniKunst ist ein Ort der Kreationen, der Neugier und des Experiments unter dem Motto: Spaß und Freude am Tun. Das Ziel der KinderuniKunst Kreativwochen ist und war es immer, ein reichhaltiges, breitgefächertes Workshop-Angebot zu bieten, aus dem die Kinder je nach Interesse wählen können, um ihr eigenes kreatives Potential zu entdecken. 2022 stehen dafür insgesamt 152 Workshops zur Verfügung, die unter künstlerischer und wissenschaftlicher Leitung abgehalten werden und auf die jeweiligen Altersgruppen praxisnah zugeschnitten sind. Durch die unterschiedlichen Erlebnisräume soll nicht nur die Universität als Bildungsweg erschlossen, sondern auch das Interesse am künstlerischen Schaffen geweckt werden. Der Spaß am praktischen Tun steht dabei im Vordergrund.

Silke Vollenhofer, Leiterin der KinderuniKunst: "Ziel der KinderuniKunst Kreativwochen ist es, möglichst viele verschiedene Erlebnisräume für Kinder im Kunst- und Kulturbereich anzubieten und unterschiedliche Disziplinen miteinander zu kombinieren. Deshalb gibt es ein großes Kreativangebot sowohl innerhalb der universitären Möglichkeiten als auch außerhalb, wie zum Beispiel in Museen, im öffentlichen Raum, in Ateliers."

KINDERUNIKUNST ARTIST SPACE (WOCHENPROGRAMM)Von 4.7.2022 - 5.8.2022

Die Zusatzmodule FERIENBETREUUNG MIT KÜNSTLERISCHEM ANSPRUCH "KinderuniKunst ARTISTS SPACE" schaffen Begegnungen mit Kunst und Kultur und stehen unter dem Motto: "Kreativität, Vielfalt und Entfaltung der eigenen Talente und Interessen". In den Zusatzmodulen wird den Kindern die Möglichkeit geboten, einen tieferen Einblick in das Kunstgeschehen zu erhalten. Es werden dabei Themenbereiche wie Design, Mode, Theater, Kulturgeschichte durch die Zeitepochen, Radio, Fernsehen und Film angesprochen. Spiel, Spaß und Kreativworkshops wechseln einander über die gesamte Woche hinweg ab.

Raus aus der Stadt: KinderuniKunst ist auch in Niederösterreich vertreten

Auch in Niederösterreich ist die KinderuniKunst bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil des Kinderfreizeitangebots zu Beginn der Sommerferien. Den Kindern wird eine breite Palette an Kreativworkshops geboten. "Auf den Spuren der Mammutjäger“ im MAMUZ und erkundet die Römerzeit bei „Scherben bringen Glück“. Weiter geht es zur „Druckwerkstatt“ und „Goldwerkstatt" in Gugging bei Wien und von dort zu "Eisbär Oskar baut den Supermarkt der Zukunft" an der New Design University in St. Pölten.

Anmeldung: Die Anmeldung für die Workshops erfolgt über die Website der KinderuniKunst und beginnt am Montag, 16. Mai 2022 um 10 Uhr. Anmeldeschluss ist der 28. Juni 2022 um 22 Uhr.Nähere Informationen unter:kinderunikunst.at

