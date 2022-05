10. Bezirk: Frühschoppen „Aus Böhmen kommt die Musik“

„Kultur 10“ nimmt Anmeldungen für 15.5. an: 0660/46 46 614

Wien (OTS) - Einmal mehr organisiert der Verein „Kultur 10“ einen zünftigen „Frühschoppen“ im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Das Motto der Zusammenkunft ist „Aus Böhmen kommt die Musik“. Demzufolge hat das ehrenamtlich arbeitende „Kultur 10“-Team die beliebte Blasmusik-Kapelle „Bohemia“ mit dem Akkordeonisten Helmut Schmitzberger und dem Sänger Peter Janoch für das gemütliche Beisammensein am Sonntag, 15. Mai, verpflichtet. Liebhaber*innen beschwingter und bewegender böhmischer Weisen kommen von 11.00 bis 14.00 Uhr auf ihre Kosten. Die Besucher*innen werden um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien gebeten. Jeder Gast bezahlt einen „Musik-Beitrag“ in der Höhe von 15 Euro. Die „Kultur 10“-Mannschaft ersucht um Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614. Reservierungen per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Musikus Helmut Schmitzberger („Clean Mountains“): www.cleanmountains.at/künstler/helmut-schmitzberger/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

