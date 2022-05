Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 13.5.: UNIGruppe-Chef Andreas Haider im Interview

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit UNIGruppe-Chef Andreas Haider über die Folgen der Inflation im Handel - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 13. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Der tägliche Einkauf ist im Schnitt um etwa fünf Prozent teurer geworden. Da die Energiepreise besonders die Erzeugerkosten erhöhen, werden auch die Lebensmittel in den Geschäften teurer werden. In „Saldo“ erklärt UNIGruppe-Chef Andreas Haider Preisdruck sowie Preisgestaltung in der Branche und vor allem für seine Unimarkt-Kette. Der Lebensmittelhändler Unimarkt ist mit 130 Filialen ein kleiner Player in der Branche, aber im ländlichen Raum stark vertreten. Haider fordert die Politik auf, sich dem Handel gegenüber fair zu verhalten, um die Grundversorgung im Land zu gewährleisten.

