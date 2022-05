ARBÖ: „Cavalluna“, „INTERPÄDAGOGICA“ und „Salzburg-Marathon“ sorgen für Staus und Sperre in Wien und Salzburg!

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende könnte zu einer Geduldsprobe für Autofahrer in Salzburg und Teilen von Wien werden. Grund dafür sind laut ARBÖ der „Salzburg-Marathon“, die Show „Cavalluna – Legende der Wüste“ und die „INTERPÄDAGOGICA“-Messe.

Am kommenden Sonntag, 15.05.2022, startet der 17. Salzburg-Marathon. Ab ca. 9 Uhr starten mehr als 1.000 Teilnehmer auf die 42.195 Meter lange Strecke in der Mozartstadt. Neben dem Marathon finden am Sonntag noch der Halbmarathon, der Staffelmarathon und der 10 Kilometer lange „City-Run“. statt. Bereits am Samstag, 14.05.2022, starten im Volksgarten der Junior-Marathon und „OneMileforaSmilE-InclusionsRun“. Während die Läufe am Samstag keine Straßensperren nach sich ziehen, wird das am Sonntag ganz anders sein. Entlang der Strecke mit Start am Ferdinand-Hanusch-Platz und Ziel vor dem Festspielhaus am Max-Reinhardt-Platz wird es zahlreiche Sperren geben.

„Die erste Sperre beginnt um 0 Uhr in der Hofstallgasse. Das ist auch gleichzeitig die letzte Sperre, die um 20 Uhr aufgehoben wird. Weitere Sperren, die zwischen 05.30 Uhr und 10 Uhr beginnen und schrittweise bis 15.10 Uhr enden, betreffen unter anderem die Berchtesgadener Straße, den Elisabethkai, die Maxglaner Hauptstraße oder den Rudolfskai und die Staatsbrücke“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Die Alpenstraße, Hellbrunner Straße zwischen Karolinenbrücke und Alpenstraße und die Lehner Brücke sind von den Sperren nicht betroffen. Fahrzeuglenker sollten die betroffenen Straßenzüge und die Innenstadt am Sonntag meiden und möglichst großräumig umfahren.

„INTERPÄDAGOGICA““ sorgt für Behinderungen in Wien

Von heute Donnerstag, 12.05.2022, bis Samstag, 14.02.2022, wird das Wiener Messegelände zum „Hotspot“ für den pädagogischen Bereich. Die „INTERPÄDAGOGICA“, laut eigenen Angaben die einzige Bildungsfachmesse, bietet neben 70 Programmslots auch zwei Fachtagungen und zahlreiche Austeller von A (Ausstattung) bis V (Verlagserzeugnisse).

„Wir erwarten besonders am Samstag den größten Besucherandrang. Längere Verzögerungen auf der Ausstellungsstraße und dem Praterstern werden nicht ausbleiben. Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten die generelle Kurzparkzone von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 9 und 22 Uhr sowie die Anwohnerparkplätze beachten“, so Thomas Haider.

„Cavalluna-Show“ sorgt für Stau im 15. Wiener Bezirk

Fans von Pferdeshows kommen im 15. Bezirk am Wochenende, 14.05.2002 und 15.05.2022, gleich dreimal auf Ihre Kosten. Die Show „Cavalluna- Legende der Wüste“ gastiert in der Halle D der Wiener Stadthalle. Tausende werden sich die Shows, die am Samstag um 15 Uhr und 20 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr starten, nicht entgehen lassen. Viele werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten Staus und längere Verzögerungen speziell am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel. Besucher sollten die allgemeine Parkplatznot bei Veranstaltungen und die Anwohnerparkplätze in den Seitengassen rund um die Wiener Stadthalle beachten. „Als Stellplatzalternativen bieten sich die Märzparkgarage und Stadthallengarage mit Veranstaltungspauschalen an. Wer ohne Stau und Stress bei der Parkplatzsuche zur Stadthalle kommen will, sollte auf die Öffis umsteigen. Die U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A halten in unmittelbarer Nähe“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend.





