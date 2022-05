„Kabarettgipfel“ mit Stipsits, Vitásek, Kristan, Seidl und Eixenberger am 13. Mai

Außerdem: Neues von „Fakt oder Fake“, „Was gibt es Neues?“ und „Gute Nacht Österreich“ in ORF 1

Wien (OTS) - Am Freitagabend gibt es in ORF 1 viel zu lachen! Neue Ausgaben von „Kabarettgipfel“, „Fakt oder Fake“, „Was gibt es Neues?“ und „Gute Nacht Österreich“ stehen auf dem Programm. Den Auftakt macht am Freitag, dem 13. Mai 2022, um 20.15 Uhr der „Kabarettgipfel“: Thomas Stipsits, Andreas Vitásek, Alex Kristan, Gery Seidl und die bayerische Kabarettistin Christine Eixenberger liefern auf der Bühne der Wiener Stadthalle ihre besten Pointen zu Thema „Farbenspiele“. Gleich danach, um 21.20 Uhr, sind Katharina Straßer, Wolf Bachofner und Robert Stadlober gefragt, „Fakt oder Fake“ zu erkennen. Clemens Maria Schreiner konfrontiert die Schauspiel-Riege mit skurrilen Tatsachen und Täuschungen. In der neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ um 22.20 Uhr behalten Gerold Rudle, Patrizia Wunderl, Alex Kristan, Viktor Gernot und Omar Sarsam anlässlich des „Tags der Sonnenbrille“ den Durchblick und rätseln u. a. über das „Steuerhörnchen“. Und danach um 23.05 Uhr liefert Peter Klien in „Gute Nacht Österreich“ wieder einen satirischen Rückblick auf das politische Geschehen. Gernot Kulis nimmt als Karl Schmähhammer Stellung zu den aktuellen Entwicklungen.

Beim „Kabarettgipfel“ sorgen diesmal Thomas Stipsits, Andreas Vitásek, Alex Kristan, Gery Seidl und erstmals die bayerische Kabarettistin Christine Eixenberger für einen Abend mit dem Besten, das Kabarett zu bieten hat. Sie widmen sich dem Thema „Farbenspiele“ und man kann gespannt sein, wie im bewährten Mix aus bestehenden und neuen Texten damit umgegangen wird. Das Pointenfeuerwerk wird wieder von der wunderbaren all-female Formation „KGB – Die Kabarettgipfelband“ musikalisch begleitet.

Es ist das Gipfeltreffen der deutschsprachigen Kleinkunstszene – der „Kabarettgipfel“ in der Wiener Stadthalle! Zweimal im Jahr sorgen die heimischen Kabarett-Stars gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und der Schweiz an zwei Abenden für jede Menge Lacher. Beim nächsten „Kabarettgipfel“ – am 7. und 8. November 2022 um 20.00 Uhr in der Halle F der „Wiener Stadthalle“ – sorgen Lukas Resetarits, Viktor Gernot, Eva Maria Marold, Christoph Fritz und aus Deutschland Kaya Yanar für einen Kabarett-Abend voll bester Unterhaltung. Karten dafür sind unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wien-ticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

„Fakt oder Fake“ mit Straßer, Bachofner und Stadlober um 21.20 Uhr

Eine Schauspiel-Riege hat Clemens Maria Schreiner dieses Mal vor sich sitzen: Katharina Straßer, Wolf Bachofner und Robert Stadlober bilden eine Phalanx des Misstrauens. Skepsis ist auch angebracht, wenn in Milch getränktes Kakaopulver durch einen Zahnstocher plötzlich wieder trocknet, ein in Cola eingelegtes rohes Ei zum Flummi wird oder schlichte Essiggurkerln plötzlich als Lichterkette erstrahlen. Und wir erleben Katharina Straßer als Kampfsportlerin.

„Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Wunderl, Kristan, Gernot und Sarsam um 22.20 Uhr

Zum „Tag der Sonnenbrille“ behält Oliver Baier voll den Durchblick. Unter anderem möchte er von seinem Rateteam wissen, was denn ein „Steuerhörnchen“ ist. Darüber grübeln Gerold Rudle, Patrizia Wunderl, Alex Kristan, Viktor Gernot und der Gewinner des „Salzburger Stiers“, Omar Sarsam. Kollege Klaus Eckel stellt die Promifrage. Er möchte wissen, warum der Platz vor dem neuseeländischen Parlament stundenlang mit Barry-Manilow-Hits beschallt wurde.

„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien um 23.05 Uhr

Peter Klien widmet sich den heiteren Seiten des aktuellen politischen Wechselspiels. Gernot Kulis nimmt als Karl Schmähhammer Stellung zu den aktuellen Entwicklungen. Lustiger als in der Innenpolitik ging es beim 1. Mai-Treffen der FPÖ zu. Davon wollte sich Peter Klien selbst ein Bild machen und ist ausgerückt, um die Großen und Kleinen der Partei vor sein Mikrofon zu bitten. Der Krieg in der Ukraine definiert die Rolle der NATO neu. „Gute Nacht Österreich“ klärt auf, wer und was hinter diesem westlichen Verteidigungsbündnis steckt.

