Lotto: Ein Vorarlberger Dreifach-Millionär und sechs weitere Hochgewinne

Am Freitag, den 13. ist Bonus-Ziehung mit Philipp Jelinek und 300.000 Euro extra

Wien (OTS) - Sie nimmt einen ganz prominenten Platz ein, in den Geschichtsbüchern der Österreichischen Lotterien. Die Rede ist von der Ziehung am vergangenen Mittwoch, denn gleich sieben Spielteilnehmer durften über einen Hochgewinn jubeln.

Platz eins geht natürlich an jenen Vorarlberger bzw. jene Vorarlbergerin, dem bzw. der es geglückt ist, den Lotto Dreifachjackpot im Alleingang zu knacken und mit diesem Solo-Sechser rund 3,5 Millionen Euro zu gewinnen. Zum Erfolg führte übrigens das System 0/08, das noch für zusätzliche 12 Fünfer und 15 Vierer verantwortlich ist.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es drei Hochgewinner. Hier ging es um einen Doppeljackpot, und der wurde je einmal in Vorarlberg, Niederösterreich und im Burgenland geknackt. Der Gewinn betrug jeweils mehr als 126.000 Euro.

LottoPlus

Hochgewinn Nummer fünf wurde bei LottoPlus erzielt. Ein Steirer bzw. eine Steirerin erzielte hier per Normalschein einen Solo-Sechser und gewann rund 319.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Und beim Joker schließlich nutzten zwei Spielteilnehmer die Gunst der Stunde und knackten den Jackpot. Jeweils rund 247.000 Euro wandern nach Kärnten und auf das Konto eines win2day-Users.

Bonus-Ziehung

Am kommenden Freitag, den 13. Mai, wird der vor allem gesundheits-und sportbewussten Fernsehzuschauern geläufige Sendungstitel „Fit mit Philipp“ für einen Abend umformuliert in „Glück mit Philipp“. Denn Philipp Jelinek, TV-Vorturner der Nation, tauscht das Funktions-Shirt gegen Abendsakko und moderiert am Freitag, den 13. Mai die fünfte Lotto Bonus Ziehung des Jahres. Selbstverständlich geht es auch diesmal wieder um einen zusätzlichen Bonus-Gewinn in Höhe von 300.000 Euro, der unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Tipps verlost wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Mai 2022

1 Sechser EUR 3.495.116,80 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 126.431,00 135 Fünfer zu je EUR 1.106,70 284 Vierer+ZZ zu je EUR 157,80 5.759 Vierer zu je EUR 43,20 6.979 Dreier+ZZ zu je EUR 16,00 88.734 Dreier zu je EUR 5,00 272.121 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 15 22 29 32 42 Zusatzzahl 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Mai 2022

1 Sechser EUR 318.939,60 65 Fünfer zu je EUR 1.149,30 3.210 Vierer zu je EUR 20,70 53.745 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 11 22 27 31 36

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Mai 2022

2 Joker zu je EUR 246.881,20 10 mal EUR 8.800,00 107 mal EUR 880,00 1.281 mal EUR 88,00 12.275 mal EUR 8,00 119.601 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 3 7 0 5 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at