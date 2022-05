Gemeinsam für Vielfalt und Weltoffenheit in Wien

Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien setzen sich für unternehmerische Vielfalt ein und starten am 16. Mai eine neue Kampagne: „Gemeinsam. Das ist unser Wien“

Wien (OTS) - Auch in bewegten Zeiten bauen Wirtschaft und Stadtregierung in Wien auf Kooperation und Zusammenarbeit. Gegenseitiger Respekt und ein regelmäßiger Dialog gehören für Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck und Bürgermeister Michael Ludwig dabei zu den Grundprinzipien des Miteinanders.

Der Mai ist der Europäische Monat der Vielfalt. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, sexueller Orientierung, Weltanschauung oder Behinderung füreinander da zu sein. Unter dem Motto „Gemeinsam. Das ist unser Wien“ startet die Wirtschaftskammer Wien in Kooperation mit der Stadt daher am 16. Mai eine Kommunikationsoffensive, die Wien und ihre Unternehmen in all ihrer Vielfalt in den Vordergrund rückt. Vertreter von Wirtschaft und Politik stehen zusammen und zeigen mit viel #wienliebe, wie bunt, lebendig und weltoffen Wien ist.

„Die Unternehmerinnen und Unternehmer dieser Stadt sichern gemeinsam mit allen Wienerinnen und Wienern unseren Wohlstand. Die Diversität des Wirtschaftsstandorts hat uns dabei geholfen, dass wir besser durch die Krise kommen als andere. ‚Gemeinsam. Das ist unser Wien‘ lautet darum auch das Motto, mit dem wir die Stadt und ihre Menschen in ihrer gesamten Vielfalt präsentieren“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

„Wir leben in bewegten Zeiten. Miteinander haben wir eine Pandemie durchlaufen. Und zusammen erleben wir gerade, dass der Frieden in Europa weniger stabil ist, als wir meinten. Als Gesellschaft haben wir nur eine Zukunft, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Unser Wien, mitten im Herzen Europas, steht für Weltoffenheit und Vielfalt“, so Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien.



Mehr Infos unter https://www.einkaufsstrassen.at/gemeinsam

