Letzte Ausgabe „Stars & Talente by Leona König“ mit Semifinale zur „Goldenen Note 2022“

Wien (OTS) - Insgesamt neun der begabtesten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker des Landes im Alter zwischen zehn und 16 Jahren wurden Anfang April im Rahmen einer Audition als Finalistinnen und Finalisten für die „Goldene Note 2022“ ermittelt. Am 21. Mai um 20.15 Uhr in ORF 2 wetteifern die jungen Talente der Genres Tasten-, Streich- und Blasinstrumente in einer von Alfons Haider und Leona König moderierten TV-Show um den Klassik-Förderpreis. Dieser wurde von König, Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF), 2017 ins Leben gerufen und wird seither jährlich vergeben. Vorab, am Sonntag, dem 15. Mai, um 18.00 Uhr in ORF 2, präsentiert die letzte Ausgabe der Nachwuchsreihe „Stars & Talente by Leona Köng“ das Semifinale zur „Goldenen Note“ – eine Zusammenfassung der musikalischen Audition, die vor einer hochkarätigen Fachjury stattfand.

Vierköpfige Jury: Donka Angatscheva, Dorothee Freiberger, Matthias Schorn und Lilia Schulz-Bayrova

Den würdigen Rahmen für die Auswahl der Nachwuchshoffnungen bildete der fast 150 Jahre alte Konzertsaal im Wiener Palais Ehrbar, in dem schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben. Darin traten die aus zahlreichen Bewerberinnen und Bewerbern vorausgewählten 18 Kandidatinnen und Kandidaten zum Vorspielen an. Die vierköpfige Fachjury bestand aus: Donka Angatscheva, österreichische Konzertpianistin mit bulgarischen Wurzeln, Musikproduzentin, Tonmeisterin und Komponistin Dorothee Freiberger, u. a. bekannt als Produzentin von Conchita Wursts ESC-Siegertitel „Rise Like a Phoenix“, weiters Matthias Schorn, Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker und Professor an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), sowie der ebenso an der MUK lehrenden gebürtigen bulgarischen Cellistin Lilia Schulz-Bayrova. Die Expertinnen und Experten wählten insgesamt neun junge Künstler/innen ins „Goldene Note“-Finale, die in der „Stars & Talente“-Folge am 15. Mai präsentiert werden: Neben Ausschnitten des Castings zeigt die Sendung Interviews mit den Musiker/innen, die über ihre Erfahrungen und Erwartungen sprechen.

Die neun Gewinner/innen der Audition und ihre Musikstücke im Überblick

Kategorie Klavier:

Sona Tamura (aus Wien, 10 Jahre)

Werk: Frédéric Chopin, Nocturne f-Moll, Op. 55

Sunny Ritter (aus Wien,12 Jahre)

Werk: Frédéric Chopin, Grande Polonaise Brillante, op.22

Kategorie Streichinstrumente:

Valentina Schwinge (aus Wien,11 Jahre, Violine)

Werk: Niccolò Paganini, Caprice No. 20

Mariam Abouzahra (aus Wien, 13 Jahre, Violine)

Werk: Jenö Hubay, Carmen – Fantasie Brillante

Laura Kostner (aus Wien, 15 Jahre, Violine)

Werk: Henryk Wieniawski, Polonaise de concert, op. 4

Miloš Stosiek (aus Wien,16 Jahre, Cello)

Werk: Peter Iljitsch Tschaikowski, Variationen über ein Rokoko-Thema

Kategorie Blasinstrumente:

Bianca Sofia Iannuccelli (aus Hart bei Graz, 11 Jahre, Querflöte) Werk: W. A. Mozart, Rondo in D, KV Anh. 184

Chantal Ramona Veit (aus Bozen, 13 Jahre, Querflöte)

Werk: Cécile Chaminade, Concertino, op. 107

Samuel Neubauer (aus Kleinrötz, 15 Jahre, Klarinette)

Werk: Darius Milhaud, Scaramouche, op.165b, Brazileira

Publikumspreis-Voting noch bis 13. Mai, 11.00 Uhr

Die neun Nachwuchshoffnungen treten in ihrer Kategorie um die „Golden Note 2022“ an. Noch bis Freitag, 13. Mai (11.00 Uhr) kann unter extra.ORF.at sowie krone.at/musik für den „Goldene Note“-Publikumspreis abgestimmt werden, der heuer zum zweiten Mal vergeben wird. Für Buch und Regie der aktuellen Staffel „Stars & Talente by Leona König“ – eine Produktion von Stars & Talente Media GmbH in Zusammenarbeit mit TV friends – zeichnet Christian Reichhold verantwortlich. Die aktuelle Sendung ist bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung auf der ORF-TVthek verfügbar bzw. ab dem Tag nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand via ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) abrufbar.

