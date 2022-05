Neuartige Vernissage von Raphael Fasching: analoge Bilder zusätzlich als digitale NFTs erhältlich.

Auktion für einen guten Zweck: Wie Blockchaintechnologie und NFTs helfen können

Analog trifft Digital“. "Wir wollen die physische Welt - wie wir sie kennen - mit der neuen Welt der Blockchaintechnologie und den Möglichkeiten von NFTs (non fungible token) sinnvoll nutzen Andreas Korger 1/2

Weitere große Projekte stehen schon in der Pipeline. Dazu gehören die Eröffnung des ersten NFT-Restaurants mit einem namhaften Gastronomen sowie die Verbreitung in der Clubszene und Eventszene. Auch wollen wir herkömmlichen Gutscheinkartenprojekten die neuen, überaus interessanten Marketingmöglichkeiten näher bringen Andreas Korger 2/2

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 19. Mai 2022, wird um 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Codos Büroservice GmbH in 1030 Wien, Marokkanergasse 7, die Ausstellung von Raphael Fasching eröffnet. Dabei handelt es sich um eine einzigartige Vernissage mit dem Slogan „Analog trifft Digital“. "Wir wollen die physische Welt - wie wir sie kennen - mit der neuen Welt der Blockchaintechnologie und den Möglichkeiten von NFTs (non fungible token) sinnvoll nutzen" . Bilder des Fotografen Raphael Fasching sind bei der Vernissage, wie üblich, zu erwerben. Zusätzlich bietet die Card Solution Services die Möglichkeit, das Kunstwerk auch als NFT2go, gedruckt auf einer Karte im Format einer Scheckkarte, zu erwerben. Ein Teil des Erlöses der NFTs wird an das Kinderhospiz Sterntalerhof gespendet. Auch wird es am 19.Mai 2022 eine Auktion sowie eine Verlosung je eines ausgewählten Bildes geben.



Mag. Harald Jankovits vom Sterntalerhof ist über die neuartige Form von Charityveranstaltung begeistert. Es ergeben sich hier komplett neue Möglichkeiten, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Spender.



Andreas Korger (CSS GmbH) und Andreas Petersson (Capacity) entwickelten gemeinsam die Idee, die neuartige Welt von NFTs und Blockchaintechnologie mit der analogen physischen Welt zu verbinden. "Wir sind von der Vielfalt der Möglichkeiten überzeugt", so Korger und Petersson. "Deshalb freuen wir uns, dieses einzigartige Projekt begleiten zu dürfen. Weitere große Projekte stehen schon in der Pipeline. Dazu gehören die Eröffnung des ersten NFT-Restaurants mit einem namhaften Gastronomen sowie die Verbreitung in der Clubszene und Eventszene. Auch wollen wir herkömmlichen Gutscheinkartenprojekten die neuen, überaus interessanten Marketingmöglichkeiten näher bringen" , sagt Korger. "Bei der Produktion von NFT2go oder Gutscheinkarten setzen wir ganz bewusst auf nachhaltige Materialien wie Gingko, Holz, Recycled PVC und PETG, Zuckerrohrkarton, Grasfaserkarton uvm".

Vernissage Raphel Fasching

Vernissage für einen guten Zweck: Wie Blockchaintechnologie und NFTs helfen können. Neuartige Vernissage von Raphael Fasching: analoge Bilder zusätzlich als digitale NFTs erhältlich. "Analog trifft Digital"



Datum: 19.05.2022, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Codos Büroservice GmbH

Marokkanergasse 7, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Nähere Informationen unter 0664/2733584 und www.card-solution.at