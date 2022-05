Wiener Netze-Familienfest

Die Wiener Netze und das Technische Museum Wien laden am Samstag, 21. Mai 2022 zum großen Familienfest ins Museum ein. Eintritt frei!

Wien (OTS) - Kinder aufgepasst! Am Samstag, 21. Mai 2022, ist es wieder so weit: das Wiener Netze-Familienfest geht zum 3. Mal im Technischen Museum Wien über die Bühne. Zu erleben gibt es kostenlose Hochspannungsvorführungen, Führungen durch die Ausstellung ON/OFF, spannende Stationen zum Thema „Wie kommt der Strom in die Steckdose?“ und eine magische Show mit der Wiener Netze-Kinder- und Jugendbotschafterin Mona Netz und dem Zauberkünstler Flo Mayer.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass nach einer zweijährigen Pandemie-Pause, heuer wieder unser Familienfest stattfinden kann. Uns ist es wichtig Kinder für das Thema Technik zu begeistern, weil sie die Kund*innen und Mitarbeiter*innen der Zukunft sind. Das Technische Museum Wien mit seinem hohen Anteil an jungen Besucher*innen ist ein guter Ort dafür, jungen Menschen Einblicke in die Welt der Strom-, Gas- und Fernwärmenetze zu geben“, betont Wiener Netze-Geschäftsführer Thomas Maderbacher.

Das Programm:

• Hochspannungsvorführungen (ab 7 Jahren)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 und 15:00 Uhr

Karten nach Verfügbarkeit beim Infopult in der Eingangshalle erhältlich.



• Führungen „Energie – von der Muskelkraft zum Kraftwerk“ in der ON/OFF-Ausstellung

13:30 und 15:30 Uhr

Karten nach Verfügbarkeit beim Infopult in der Eingangshalle erhältlich.



• tasteLAB

– die Verkostungsküche zur Ausstellung FOODPRINTS

10:00 18:00 Uhr



• techLAB – der Maker-Space (ab 12 Jahren)

14:00 17:30 Uhr



• Spannendes Stationenspiel mit Mona Netz und der Lehrlingscrew der Wiener Netze

10:00 17:00



• Magische Mona Show mit Flo Mayer

12:00, 14:00 und 16:00 Uhr

Karten nach Verfügbarkeit beim Infopult in der Eingangshalle erhältlich.



Das Wiener Netze-Familienfest im Technischen Museum Wien

Mariahilfer Straße 212

1140 Wien

Freier Eintritt mit Einladung, Samstag, 21. Mai 2022, 10:00 bis 17:00 Uhr

Details und die Einladung zum Downloaden finden Sie unter www.technischesmuseum.at und unter www.wienernetze.at.



Bitte beachten Sie, dass beim Wiener Netze-Familienfest die am Veranstaltungstag gültigen Coronamaßnahmen zur Anwendung kommen.

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen Kund*innen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität.

