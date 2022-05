Kostenlos Schnuppern bei den Musiktagen der offenen Tür

Die Musikschulen der Stadt Wien und die Wiener Volkshochschulen (VHS) laden von 16. bis 20. Mai erstmals zu gemeinsamen Musiktagen der offenen Tür.

Wien (OTS) - An den „Musiktagen der offenen Tür“ finden sowohl an VHS-Standorten als auch an Standorten der Musikschulen kostenlose Schnuppertermine statt. Wer also schon immer einmal ein Instrument, Singen oder Tanzen lernen wollte, bekommt von 16. bis 20. Mai in beiden Einrichtungen die Gelegenheit zum Kennenlernen des breit gefächerten Angebotes. Bei den Musikschulen der Stadt Wien ist die Altersgrenze das vollendete 25. Lebensjahr. VHS-Schnupperangebote stehen allen Altersgruppen offen – Anmeldung ist keine notwendig.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Jugend Christoph Wiederkehr wird auch vor Ort sein: „Die gemeinsamen Musiktage vertiefen die wertvolle Kooperation zwischen den Musikschulen der Stadt und den Wiener Volkshochschulen. Gemeinsames Musizieren ist das Herzstück beider Institutionen, so prägen sie die Bildungslaufbahn von Jung und Alt wesentlich mit und dafür bedanke ich mich recht herzlich!“

Je nach Standort gibt es eine Vielzahl von Instrumental-, Gesangs- und Tanzunterricht. In den Wiener Volkshochschulen ist das Angebot in Kursen (Einzel- und Gruppenunterricht) organisiert. Bei den Musikschulen handelt es sich um stufenweise aufbauenden Unterricht über das ganze Schuljahr und findet in den Folgejahren eine Fortsetzung. Hier sind nur Musikkunde und Elementares Musizieren als Kurse organisiert. Das Herzstück der Musikschularbeit ist das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Ensembles, Chören und Bands.

Auftaktkonzert am 16. Mai

Ein musikalisches Highlight läutet die Musiktage der offenen Tür ein: Schüler*innen der Musikschulen der Stadt Wien und der Wiener Volkshochschulen spielen ab 17:00 Uhr an verschiedenen Locations rund um das Bildungszentrum Simmering (11., Gottschalkg. 10) und zeigen, was sie im Unterricht gelernt haben. Begleitend entsteht eine spannende Musikinstallation: Die Computermusikklasse von Michael Wedenig nimmt mit mehreren Mikrofonen Musik und Unterrichtsgeschehen auf und bearbeitet die Klänge ab 17:20 Uhr in einer offenen Werkstatt im Konzertsaal der Musikschule Simmering. Ab 18:00 Uhr erklingt eine fertige Collage.

Im Anschluss wartet auf musikbegeisterte Zuseher*innen das Auftaktkonzert: Zwei ELEMU-Klassen aus dem Bildungsgrätzl Enkplatz liefern musikalische Beiträge. Danach präsentiert die Big Band unter der Leitung von Adam Ladanyi bei freiem Eintritt stimmungs- und schwungvolle Stücke.

Weitere Infos unter www.vhs.at/musiktage2022 und www.musikschulen.wien.gv.at

