„Bewusst gesund“: Selbsthilfe – Worauf es bei Bluthochdruck ankommt

Selbsthilfe – Worauf es bei Bluthochdruck ankommt

Bluthochdruck ist eine gefährliche Volkskrankheit. Bleibt das Leiden über Jahre unbehandelt, steigt das Risiko, eines Tages einen Schlaganfall zu erleiden. Auch die Gefahr für einen Herzinfarkt nimmt durch die geschädigten Gefäße zu. Weltweit gehen 14 Prozent aller Todesfälle auf Hypertonie zurück. Gerade deshalb ist es wichtig, seine Blutdruckwerte zu kennen und sie regelmäßig zu überprüfen. Am 17. Mai wird durch den „Welt-Bluthochdruck-Tag“ daran erinnert. „Bewusst gesund“ zeigt, wie richtig gemessen wird und was man selbst zur Verbesserung der zu hohen Blutdruckwerte beitragen kann. Gestaltung: Vroni Brix.

Therapien bei Bluthochdruck

Bluthochdruck wird nach wie vor stark unterschätzt, da er kaum Symptome verursacht. Eine rechtzeitige Behandlung wäre aber wichtig. Der erste Schritt dahin ist die Diagnose. Wenn in weiterer Folge viel Bewegung, ein gesunder Lebensstil und eine nachhaltige Gewichtsreduktion den hohen Blutdruck nicht ausreichend senken, wird eine medikamentöse Therapie notwendig. „Bewusst gesund“ informiert, wie man die Qualität der Blutdruckeinstellung als Laie bestmöglich beurteilen kann und zu welchem Zeitpunkt man ärztliche Hilfe einholen sollte.

Drogenbilder – Kunst aus abgelaufenen Medikamenten

Inspiriert vom Schicksal ihrer Mutter, die durch exzessiven Medikamentengebrauch in die Demenz schlitterte, hat eine Wiener Künstlerin eine sehr ungewöhnliche Antwort auf die Frage gefunden, was man mit abgelaufenen Medikamenten tun sollte. Statt sie in der Apotheke abzugeben, verarbeitet Monika Kus-Picco Tabletten, Kapseln, Pillen und andere Arzneimittel zu künstlerischen Arbeiten, die mittlerweile in vielen Galerien für Aufsehen sorgen. Die Künstlerin hat damit internationalen Erfolg, in erster Linie wollte Monika Kus-Picco aber mit ihren Arbeiten auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Medikamenten aufmerksam machen. Gestaltung: Christian Kugler.

„Bewusst gesund“-Tipp: Tremor

Unwillkürliches Muskelzittern, auch als Tremor bezeichnet, wird meist mit Parkinson assoziiert, doch es gibt viele mögliche Ursachen. Neben neurologischen Erkrankungen können auch Unterzuckerung, eine Überfunktion der Schilddrüse, Medikamentenentzug oder Stoffwechselstörungen Muskelzittern auslösen. Über Behandlungsmöglichkeiten von Tremor informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Philipp Jelinek – Der „Vorturner der Nation“ im Porträt

In seiner Sendung „Fit mit Philipp“ motiviert Philipp Jelinek von Montag bis Freitag jeweils von 9.10 bis 9.30 Uhr im Rahmen des ORF-2-Frühfernsehens Tausende Menschen zur Bewegung und schafft es, selbst die größten Sportmuffel zum Mitmachen zu motivieren. Der beliebte Moderator befolgt dabei stets ein Ziel: Menschen sollen fit und gesund altern können und Kinder sollen sich wieder mehr bewegen. Nur so kann man körperliches Wohlbefinden in Zukunft aufrechterhalten. „Fit mit Philipp“ ist eine tägliche Bewegungseinheit für sämtliche Altersstufen, egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, schließlich bringt die Regelmäßigkeit den Erfolg. „Bewusst gesund“ porträtiert den Menschen hinter „Fit mit Philipp“ und zeigt, wie aus Philipp Jelinek der „Vorturner der Nation“ wurde. Gestaltung: Daniel Thalhamer.

