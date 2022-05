REMINDER: AVISO – Fr., 13. Mai, 11 Uhr: PK mit Staatssekretärin Mayer – Präsentation „FAIRNESS CODEX – Kunst und Kultur in Österreich“

Wien (OTS) - Mit dem „FAIRNESS CODEX – Kunst und Kultur in Österreich“ erhält die österreichische Kunst und Kultur erstmals einen festgeschriebenen Kooperationsstandard, der den Weg für mehr Fairness in Kunst und Kultur bereiten soll. Im Rahmen eines Pressegesprächs am Freitag, den 13. Mai 2022 um 11 Uhr wird dieser der Öffentlichkeit vorgestellt. Medienvertreter:innen sind dazu herzlich eingeladen.

Thema: Präsentation „FAIRNESS CODEX – Kunst und Kultur in Österreich“



Mit: Andrea Mayer, Kunst- und Kulturstaatssekretärin

Ulrike Kuner, Geschäftsführerin, IG Freie Theaterarbeit

David Prieth, Geschäftsführer, p.m.k - plattform mobile kulturinitiativen, Tirol

Cay Urbanek, kaufmännischer Direktor, Volkstheater Wien



Zeit: Freitag, 13. Mai 2022 um 11 Uhr

Ort: Rote Bar im Volkstheater Wien, Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien (Zugang: Haupteingang des Volkstheaters)



Wir bitten herzlich um verlässliche Anmeldung und freuen uns auf Ihr Kommen!

