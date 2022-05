durchblicker.at: Andy Fuchs übernimmt im Sommer als CEO

Erfahrener Netrisk-Teilhaber und Gründer von klik.cz übernimmt Leitung von Österreichs größtem Online-Tarifvergleichsportal.

Wien (OTS) - Andy Fuchs (50) wird neuer CEO von Österreichs unabhängigem und marktführendem Online-Tarifvergleichsportal durchblicker.at. Wie die Netrisk Gruppe, Eigentümerin von durchblicker, am Montag mitteilte, übernimmt Fuchs im Sommer 2022 die Unternehmensführung von den beiden Gründern Reinhold Baudisch und Michael Doberer.

Fuchs gründete nahezu zeitgleich mit dem Start von durchblicker in Österreich in der Tschechischen Republik das Vergleichsportal Klikpojisteni.cz (klik.cz). 2020 brachte der ausgewiesene Versicherungsexperte mit familiären Wurzeln in der Schweiz und Kanada Klik erfolgreich in die Netrisk Gruppe ein. Seine berufliche Karriere in Tschechien startete Fuchs nach Abschluss seines Wirtschaftsstudiums in Kanada Mitte der 90er-Jahre bei der Raiffeisenbank Prag. Zuletzt leitete Fuchs die Netrisk-Unternehmen in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Künftig wird er sein Augenmerk auf seine Rolle als neuer CEO von durchblicker legen.

„Rapide steigende Preise sind für Europas Haushalte eine enorme Belastung. Mit Vergleichsportalen wie klik und durchblicker helfen wir den Menschen in diesen schweren Zeiten zumindest einen Teil ihrer Fixkosten zu sparen. durchblicker leistet unzähligen österreichischen Haushalten seit vielen Jahren einen herausragenden Dienst. Ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe, jetzt das nächste Kapitel dieser österreichischen Erfolgsgeschichte aufzuschlagen und mit dem fantastischen durchblicker Team zu arbeiten“, erklärt der künftige durchblicker-CEO Andy Fuchs.

Baudisch und Doberer, die durchblicker 2010 gegründet und Anfang dieses Jahres an die Netrisk Gruppe verkauft haben, werden ihren Nachfolger und das Unternehmen in den kommenden Monaten weiterhin in beratender Funktion begleiten und einen optimalen Übergang sicherstellen.

„In den vergangenen zwölf Jahren hat sich durchblicker vom Start-Up zu einem erfolgreichen Wachstumsunternehmen entwickelt. Wir sind sehr stolz, dass durchblicker in dieser Zeit zu einer wichtigen Plattform für österreichische Konsumentinnen und Konsumenten geworden ist. In Zukunft wird unser Service für noch mehr Menschen in Österreich noch wichtiger werden. Dafür übergeben wir durchblicker mit einem guten Gefühl in die Hände eines der erfahrensten Manager von Vergleichsportalen in Mitteleuropa“, so Baudisch und Doberer.

Robert Sokolowski, CEO der Netrisk Group bedankt sich bei Baudisch und Doberer „für ihren Einsatz, das Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. durchblicker ist ein Juwel unter den Preisvergleichs-Plattformen in der Region und verfügt über ein einzigartig breites Vergleichsangebot. Dass sich durchblicker der Netrisk Gruppe angeschlossen hat, war für uns ein wichtiger Entwicklungsschritt. Wir freuen uns daher, mit Andy Fuchs den bestmöglichen Nachfolger für die Führung des Unternehmens gewonnen zu haben“, so Sokolowski.

Über durchblicker

durchblicker ist Österreichs unabhängiges und marktführendes Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker 28 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsument:innen einen schnellen Marktüberblick und verlässlich und treffsicher individuelle Top-Angebote. Dank einfachem und schnellem Online-Abschluss lassen sich jährlich mehrere Tausend Euro bei den Fixkosten sparen. Dazu bietet durchblicker kostenlose Expertenberatung und übernimmt ebenfalls den Wechsel zu einem günstigeren Anbieter. Aktuell beschäftigt der österreichische Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen mit Sitz in Wien über rund 85 Mitarbeiter:innen. Partner von durchblicker sind Global 2000, klimaaktiv, sowie topprodukte.at und die Österreichische Fußball Bundesliga. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at.

Über die Netrisk Gruppe

Die Netrisk Gruppe betreibt führende Internet-Portale für den Online-Vergleiche und -Abschluss von Versicherungen und anderer Fixkosten-Angebote in Mittel- und Osteuropa. Auf ihren Websites können Konsumentinnen und Konsumenten Preise und Leistungen für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen transparent vergleichen. Neben durchblicker in Österreich betreibt die Gruppe auch die Plattformen Netrisk und Biztositas.hu in Ungarn, Klik.cz und Porovnej24 in Tschechien, Klik.sk und Netfinancie in der Slowakei und Edrauda.lt in Litauen.

