SONNENTOR versteigert Oldtimer für den guten Zweck

Kultiger Oldtimer-Bus des Waldviertler Unternehmens kommt für NACHBAR IN NOT unter den Hammer. Mitgesteigert werden kann bis 15. Juni 2022

Sprögnitz/ Niklasdorf (OTS) - Der Oldtimer-Bus „Fridolin Fröhlich“ – ein Ford Transit Baujahr 1976 – hat schon einiges erlebt: Nach jahrelangem Dienst für die Feuerwehren im niederösterreichischen Friedersbach und Sprögnitz, fand der Bus im Jahr 2010 schließlich seinen Platz beim Unternehmen SONNENTOR und kutschierte dort die Gäste durch das Kräuterdorf Sprögnitz. Nun sucht der generalüberholte, restaurierte Oldtimer wieder neue Besitzer und kann zugunsten der Ukraine-Hilfe von NACHBAR IN NOT online ersteigert werden: Bis 15. Juni 2022 läuft die Versteigerung auf aurena.at, der Rufpreis liegt bei 2.600 Euro. Neben der kultigen Lackierung, Feuerwehrhupe und Ledersitzen zählt ein Dachgepäcksträger mit Leiter zu den Highlights des einzigartigen Gefährts.

Johannes Gutmann: Helfen als Bestimmung von „Fridolin“

SONNENTOR Gründer Johannes Gutmann erklärt: „Die Bestimmung von Fridolin war es schon immer zu helfen. Einst als Feuerwehrauto und nun für NACHBAR IN NOT. Ich bin sicher, dass er wieder einen schönen Platz bekommt und Herzen höherschlagen lässt. Es wird sich bestimmt eine Person finden, die sich gut um ihn kümmert. Wir haben viele schöne Erinnerungen. Sein besonderer Auftritt war stets beim Bio-Bengelchen Frühlingsfest. Dort wird er auch heuer zu sehen sein. Für alle, die sich für den Bus interessieren, stellen wir ihn zur Besichtigung aus."

Der Bus kann am 15. Mai 2022 im Rahmen des Bio-Bengelchen Frühlingsfestes sowie am 13. Juni 2022 vor Ort bei SONNENTOR in Sprögnitz besichtigt werden. Der Zuschlag für „Fridolin“ erfolgt dann online am 15. Juni 2022 ab 9:00 Uhr.

Hier geht’s zur Online-Auktion: https://www.aurena.at/auktion/6109/Sonnentor

Gesamter Auktionserlös zugunsten der Ukraine

Die Benefiz-Auktion von SONNENTOR erfolgt in Kooperation mit der Auktionsplattform AURENA. Der gesamte Netto-Auktionserlös inklusive der Auktionsgebühr geht an die Ukraine-Hilfe von NACHBAR IN NOT. „Wir freuen uns über diese Kooperation mit SONNENTOR im Sinne der Nachhaltigkeit sowie der Unterstützung für die Menschen in der Ukraine“, so Jürgen Blematl, technischer Direktor von AURENA.

Ablauf der Auktion

Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.

Besichtigungsmöglichkeit (SONNENTOR, 3910 Sprögnitz, Sprögnitz 10):

15.5.2022 von 11:00 bis 17:00 Uhr sowie 13.6.2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr

(SONNENTOR, 3910 Sprögnitz, Sprögnitz 10): 15.5.2022 von 11:00 bis 17:00 Uhr sowie 13.6.2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr Zuschlag online auf aurena.at : 15.6.2022 ab 09:00 Uhr

online auf : 15.6.2022 ab 09:00 Uhr Abholung des ersteigerten Oldtimer-Busses durch den Höchstbieter

(SONNENTOR, 3910 Sprögnitz, Sprögnitz 10):

21.6.2022 von 09:00 bis 11:00 Uhr

zur Online-Auktion SONNENTOR für NACHBAR IN NOT

Rückfragen & Kontakt:

DI Jürgen Blematl

+43 676 757 8070

j.blematl @ aurena.at