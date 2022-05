Zurich Connect zählt erneut zu Preisträgern beim Recommender 2022

Wien (OTS) - „Sehr gute Kundenorientierung“: Mit diesem Prädikat wurde Zurich Connect, die Direktmarke der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, zum wiederholten Male vom Finanzmarketingverband ausgezeichnet.

„Unsere Kundinnen und Kunden erwarten Top-Service von uns. Gerade in Zeiten, wo Menschen vermehrt online einkaufen, liegt die Latte sehr hoch. Ob online oder offline, die Erlebnisse aus anderen Branchen zeigen die Richtung vor. Die erneute Auszeichnung beim Recommender ist eine schöne Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Andrea Stürmer, MSc MPA, Vorsitzende der Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich).

Zwölfte Auszeichnung beim Recommender

In feierlichem Rahmen fand am Mittwochabend die Preisverleihung statt. Zurich setzte ihre Erfolgsserie fort und zählte bereits zum zwölften Mal in Folge zu den prämierten Unternehmen.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich Österreich: „Der Recommender ist der relevanteste Gradmesser für die Kundenorientierung in der Branche. Es macht uns stolz, dass wir schon seit Jahren ganz vorne mitspielen. Unsere Kundinnen und Kunden haben sich besten Service verdient und es ist eine große Auszeichnung, dass sie unseren Einsatz auch heuer wieder honorieren.“

Regelmäßige Messung der Kundenzufriedenheit

Als Versicherer mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Kundenerlebnis setzt Zurich auf Kontinuität und stetige Weiterentwicklung. Um diese zu messen, erhebt Zurich die Kundenzufriedenheit an verschiedenen Kontaktpunkten. Die Ergebnisse dienen unternehmensweit als Grundlage für Optimierungen des Kundenerlebnisses. Dieser Fokus führte dazu, dass Zurich im Jahr 2021 die Kundenzufriedenheit weiter verbessern konnte. Die diesjährige Auszeichnung beim Recommender-Award bestätigt dieses Ergebnis.

Über den Recommender

Der Recommender wurde 2007 vom Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen und misst seither jährlich die Weiterempfehlungsbereitschaft von Kundinnen und Kunden von österreichischen Banken, Bausparkassen und Versicherungen.

Über Zurich

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft zählt zu Österreichs führenden Versicherungen im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung. Rund 1.300 Mitarbeitende sind tagtäglich für 750.000 Kundinnen und Kunden da. Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung zählen zu den Kernwerten des Unternehmens. Zurich Österreich ist vielfach ausgezeichnet und führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

