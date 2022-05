Sungrow FPV hat eine strategische Kooperation mit Nofar Energy für die Lieferung zukünftiger schwimmender Solarlösungen geschlossen

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Am 11. Mai unterzeichnete das chinesische Solarenergieunternehmen Sungrow FPV während der Intersolar Europe Exhibition ein strategisches Kooperationsabkommen mit Nofar Energy, einem börsennotierten, globalen und unternehmerischen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das unter dem Aspekt des Marktwerts zu den größten Unternehmen für erneuerbare Energien in Israel zählt. Die Vereinbarung zielt auf eine strategische Zusammenarbeit bei der schwimmenden Solarversorgung zwischen den beiden Unternehmen ab, die auch den Fortschritt der Energiewende beschleunigen und das Ziel des Null-Netto-Kohlenstoffausstoßes erreichen soll. Diese starke Kombination wird die führende Position von Sungrow FPV bei schwimmenden Systemlösungen festigen und die langfristige Entwicklung beider Parteien in der schwimmenden Solarindustrie in Israel, Europa und den USA fördern.

In den letzten Jahren hat die schwimmende Solarindustrie ein bemerkenswertes Wachstum erfahren, während Sungrow FPV die globale Nachfrage positiv unterstützt und spezifische Systemlösungen in Übereinstimmung mit den verschiedenen Projektbedingungen entwickelt. Bis heute hat Sungrow FPV erfolgreich über 100 MW schwimmende Systemlösungen an Nofar Energy geliefert und die Entwicklung der schwimmenden Solarenergie in Israel vorangetrieben. Die Unterzeichnung der strategischen Partnerschaft hat die langfristige Zusammenarbeit zwischen Sungrow FPV und Nofar Energy bestätigt. Sungrow FPV wird die schwimmende Solarlösung kontinuierlich anbieten und mit Nofar Energy in Israel, Europa und den USA zusammenarbeiten. „Die schwimmenden Projekte, die wir gemeinsam gebaut haben, haben bewiesen, dass unsere Partnerschaften nachhaltig sind und ein bedeutendes Potenzial für die Zukunft in Israel und weltweit haben", sagte Ofer Yanny, Gründer und Vorsitzender von Nofar Energy.

Als weltweit erster Anbieter von schwimmenden PV-Systemen auf Gigawatt-Niveau verfügt Sungrow über selbstverständliche FPV-Technologievorteile. In der Zwischenzeit hat Sungrow FPV wichtige Technologien in den Bereichen Systemdesign, Materialversorgung, Verankerung usw. erworben. Sungrow FPV wird gemeinsam mit Nofar Energy auf die technologische Innovation von Produkten und Systemen setzen, um die Transformation des grünen Verbrauchs und der niedrigen Kohlenstoffemissionen in Europa, den USA und Israel zu erleichtern.

Informationen zu Sungrow FPV

Sungrow FPV ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sungrow Group, die über 25 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion im Bereich der PV-Industrie verfügt. Wir verfügen über ein erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam mit einer Reihe von Experten, die mehr als 100 Patente in den Bereichen Schwimmkörper, Ankersystem, Wechselrichter und Booster-Schwimmplattform sowie Systembetrieb und -wartung angemeldet haben und die chinesischen Standards für schwimmende Photovoltaikanlagen (FPV) anführen. 1.7 GW schwimmende Systeme wurden bisher in die ganze Welt geliefert. Der globale Marktanteil blieb 4 Jahre in Folge unter den Top 1. Sungrow FPV wird sich immer dafür einsetzen, der globale Navigator von FPV zu sein.

Mehr Informationen unter https://en.sungrowpower.com

