„5G for Good, Good for 5G”: Die Chancen der Unternehmen im digitalisierten Zeitalter

Huawei veranstaltete im Zuge der Gigabit Academy einen 5G-Workshop, bei dem Industrielösungen für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie im Fokus standen.

Wien (OTS) - Seit dem Kick-Off am 26. April im ARS Electronica Center in Linz, bietet die Gigabit Academy, eine Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), zahlreiche Veranstaltungsformate in ganz Österreich zum Thema 5G. „ Wir freuen uns als einer der Partner der Gigabit Academy, heute hier in der Marina Wien so viele Branchenvertreter:innen begrüßen zu dürfen “, so Tony Bao, Vice President der CEE & Nordic Region von Huawei in seiner Eröffnungsrede. Der Workshop, an dem 25 Interessierte aus der IKT-Branche, Regierung und von Regulierungsbehörden teilgenommen haben, stand ganz im Zeichen der 5G-Anwendungszenarien und maßgeschneiderten Gigabitnetzwerklösungen. „ 5G ist unsere Zukunft und es ist notwendig, dass wir uns zu den einzelnen Anforderungen und Herausforderungen jetzt schon dazu austauschen “, so Bao. Durch Vorträge, Diskussionsrunden und Q&As mit politischen Akteuren und führenden Anbietern im IKT-Bereich gingen Wissenstransfer und Networking beim Workshop Hand in Hand. „ Für die fortschreitende Digitalisierung in Österreich ist ein umfangreicher 5G-Netzwerkausbau essenziell. Die Gigabit Academy bietet daher den perfekten Rahmen, um sich über die Relevanz von 5G-Technologien auszutauschen und zu diskutieren “, betont Georg Hopf, Leitung Referat Digitalisierung und Innovation (RIS) im Bundesministerium Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.

5G – Von der Theorie zur Praxis

5G wird als neuer Mobilfunkstandard digitale Veränderungen sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft anstoßen. Das volle Potenzial von 5G kann allerdings nur dann ausgeschöpft werden, wenn auch die technischen Infrastrukturvoraussetzungen gegeben sind. Maßgeschneiderte Anwendungen innerhalb der Gigabitnetze sind also der Schlüssel zum Erfolg. Wie können diese aussehen? Welche neuen Chancen bietet ein 5G-Ausbau den Unternehmen in Österreich? Welche Herausforderungen gibt es und welche wirtschaftlichen Aspekte müssen beachtet werden? – Diesen Fragen gingen Branchenvertreter:innen im Workshop von Huawei nach. „ Die Theorie von 5G ist eine Sache, am Papier sieht die neue Mobilfunkgeneration vielversprechend aus “, so Allan Zheng, Solution & Project Director von China Mobile International, „ Doch wirklich wichtig ist die Infrastruktur, die wir brauchen, um den neuen Standard auch zu nutzen. Wir bei China Mobile konnten schon viel essenzielle Infrastruktur implementieren – die Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben, wollen wir natürlich mit Personen aus der Branche teilen. “

5G im realen Anwendungsumfeld

Neben der Thematik des Netzwerkausbaus und der notwendigen Infrastruktur wurden im Workshop auch schon erfolgreich umgesetzte Use-Cases präsentiert. Felix Müller, Chief Operating Officer bei DroneTech von Immotech Austria, schildert, wie 5G und Drohnen gerade in dem arbeitsintensiven Sektor der Landwirtschaft effizient genutzt werden können: „ In Kooperationen mit Huawei leisten wir hier in Österreich Pionierarbeit: Smarte Technologien und Gigabitnetze bieten der Landwirtschaft neue Möglichkeiten, die nicht nur effizienter sind, sondern auch zur Reduktion benötigter Spritzmittel beitragen können – und zwar durch ein Früherkennungssystem für Krankheiten von Agrarkulturen. Mit Drohnen können wir in wenig Zeit große Flächen überfliegen, Bilder aufnehmen und mittels 5G und KI übermitteln bzw. auswerten lassen. “

Tamas Boday von Huawei Hungary beschreibt, wie in Ungarn ein smartes Supply Chain Center betrieben wird: „ 5G ermöglicht uns Hochgeschwindigkeits-Übertragung. Allerdings ist 5G nur ein Enabler, es braucht maßgeschneiderte Anwendungen. In unserem Beispiel waren das Augmented Reality-Brillen, die es uns ermöglichen, Wartungsarbeiten aus der Ferne durchzuführen. “ Das Center in Ungarn ist das größte Supply Chain Center von Huawei außerhalb Chinas.

Mag. Andreas Reichardt, Leiter der Sektion IV - Telekommunikation, Post & Bergbau des Mag. Andreas Reichardt, Sektionschef Innovation und Telekommunikation, zeigt sich erfreut über das große Interesse an dem Workshop und der Gigabit Academy im Allgemeinen: „ Der Andrang zu den Vorträgen und Workshops wie heute bei Huawei zeigen ganz klar die Relevanz des Themas Innovation. Informations- und Kommunikationstechnologien sind essentielle Teile unserer Zukunft. Es ist wichtig, dass wir hier miteinander und industrieübergreifend arbeiten, denn das ermöglicht den größten Benefit für alle Beteiligten. “





Die Gigabit Academy findet noch bis 13. Juni statt. Mehr Informationen zu der Academy gibt es unter https://gigabit-academy.b2match.io/

Bilder zur Pressemeldung finden Sie unter: https://t1p.de/tieru

