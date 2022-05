SPÖ-Deutsch: „Grüne Machtversessenheit kennt keine Grenzen“ – „Anstand wendet sich mit Grausen von Kogler-Partei ab“

Grüne ketten sich auf Gedeih und Verderb an ÖVP und machen türkiser Skandalpartei sowohl in Vorarlberg als auch auf Bundesebene völlig ungeniert die Mauer

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Mittwoch, scharfe Kritik an den Grünen geübt, die ihre Grundprinzipien längst über Bord geworfen haben. „Die grüne Machtversessenheit kennt keine Grenzen. Gestern hat Grünen-Chef Kogler trotz der x-ten Regierungsumbildung, dauernden ÖVP-Personalrochaden und einer Regierung, die an allen Ecken und Enden kracht, wörtlich von einer ‚sehr stabilen Regierung‘ fantasiert, was zeigt, dass die Grünen auf Bundesebene alles tun und jede türkise Sauerei mittragen, um an den Futtertrögen der Macht zu bleiben. Das gleiche traurige Bild geben die Grünen in Vorarlberg ab, die heute den Misstrauensantrag gegen ÖVP-Skandallandeshauptmann Wallner nicht mitgetragen haben und so in Tateinheit mit der ÖVP dafür gesorgt haben, dass Wallner im Amt bleibt“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Grünen ketten sich auf Gedeih und Verderb an die ÖVP und machen der türkisen Skandalpartei bei jeder Gelegenheit die Mauer – in Vorarlberg genauso wie auf Bundesebene. Wer sich so wie die Grünen bis zur Selbstaufgabe an die ÖVP klammert, wird gemeinsam mit den Türkisen untergehen. Der Anstand hat sich schon längst mit Grausen von der Kogler-Partei abgewendet“, so Deutsch, der betont, dass die türkis-grüne Regierung am Ende ist und endlich den Weg für Neuwahlen freimachen soll. (Schluss) mb/bj

