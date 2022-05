AVISO: Pressekonferenz - Neues Buddy-Programm für aus der Ukraine vertriebene junge Menschen, am 12. Mai 2022, 12.15 Uhr

Mit Integrationsministerin Susanne Raab, Bildungsminister Martin Polaschek und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 12. Mai 2022, um 12.15 Uhr laden Integrationsministerin Susanne Raab, Bildungsminister Martin Polaschek und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt um das neue Buddy-Programm für ukrainische Kinder, Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche vorzustellen. Das Buddy-Programm bringt engagierte Menschen aus Österreich in einer Buddy-Partnerschaft mit jungen Vertriebenen zusammen, um diese beim Ankommen in Österreich zu unterstützen.





Termin für Medien:

12.15 Uhr

GEMEINSAME PRESSEKONFERENZ mit Integrationsministerin Raab, Bildungsminister Polaschek und Jugendstaatssekretärin Plakolm

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 11.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend.

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

