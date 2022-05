6 neue Shops auf einen Streich: Shopping Arena auf Erfolgskurs in Salzburg

PEPCO eröffnet erste Filiale in der Landeshauptstadt

Salzburg (OTS) - Nach mehreren erfolgreichen Shop-Neueröffnungen in der Shopping Arena, findet die Erfolgsbilanz des Einkaufszentrums in der Salzburger Alpenstraße am Donnerstag den 19.Mai, mit der Eröffnung der neuen PEPCO Filiale seine Fortsetzung.

Mit exklusiven Einkaufsmöglichkeiten für Mode, Beauty, Heimtextilien und Haushalt, Sport sowie Technik und zahlreichen Dienstleistern klettert die Shopping Arena auf der Beliebtheitsskala der Salzburger*Innen, stetig nach oben. 23.500 m² Shoppingfläche, vielfältige Kulinarik, zahlreiche Dienstleister sowie geräumige Tiefgaragen für 750 Autos und eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Verkehr laden zum außergewöhnlichen Freizeiterlebnis mit Exklusivitätscharakter ein.

„Trotz der Auswirkungen der Coronapandemie auf den Handel konnten wir die Angebote und Dienstleistungen in der Shopping Arena weiter ausbauen“ so Stefan Strasser, Centermanager der Shopping Arena. „Wir verzeichnen wachsende Besucherzahlen – über das Vorkrisenniveau hinaus - und steigende Nachfrage für Shopflächen“. Zweifelsfrei avancierte die Shopping Arena Salzburg zum neuen Indoor-Treffpunkt für alle jene, die außergewöhnliche Shopping- oder Kulinarikeindrücke sammeln möchten.

6 Neueröffnungen in 6 Wochen: Erster Pepco Store in der Landeshauptstadt eröffnet am 19. Mai

Nach dem Motto "Alle guten Dinge sind sechs" begrüßte die Shopping Arena mit dem Schweizer Anbieter von trendigem Fitness- & Gesundheitsschuhen, Kybun, dem neueröffneten Tamaris Schuhe Shop und dem neuen Conceptstore „G.schmacksache“ für regionalen Kaffee, Produkte aus der Salzburger Kaffeewerkstatt sowie Premium Spirituosen, bereits drei attraktive Neumieter und erweitert somit kontinuierlich ihre Markenvielfalt.

Anfang Mai erfolgte die Neuübernahme des beliebten Burgerlokals „Pommes Boutique“ und am 09. Mai eröffnete mit „Mymerch“ ein attraktiver Dienstleister für Stickereiservice, Gravur und Textildruck.

Mit dem Opening des internationalen Konzerns Pepco am Donnerstag, den 19.Mai im ersten Obergeschoss, setzt die Shopping Arena ihren zukunftsorientierten Wachstumsboom fort.

Pepco ist einer der führenden europäischen Einzelhändler mit einem sehr dynamischen Wachstum und positioniert sich mit einem Sortiment aus hochwertiger Kleidung für die ganze Familie, Haushaltswaren und Interior Design zu günstigen Preisen als Discountmarke. So verwundert es nicht, dass die Entscheidung für die Eröffnung der ersten Filiale in der Landeshauptstadt auf die Shopping Arena gefallen ist.

Entdecken Sie die neuen Shops Zur Shopping Arena Salzburg

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Strasser, Centermanager Shopping Arena

T +43 662 62 00 21 – 714

E-Mail: stefan.strasser @ dieshoppingarena.at

https://www.dieshoppingarena.at/