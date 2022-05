ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Neuproduktion und „Runde der ChefredakteurInnen“

Außerdem: „Die Tafelrunde“ aus dem Orpheum Graz und „Soundcheck Österreich“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, die „Land der Berge“- Neuproduktion „Hoch hinaus – Klettersteige in Österreich“. Es folgt die „Runde der ChefredakteurInnen“ mit ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher. Nach je einer neuen Folge „Die Tafelrunde – aus dem Orpheum Graz“ und „Kabarett im Turm“ beschließt ein Liederabend zum 100. Geburtstag von Georg Kreisler in „Soundcheck Österreich“ die „Donnerstag Nacht“.

Im Vorabend in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) lädt Ani Gülgün-Mayr Burgtheaterdirektor Martin Kušej zum Interview und spricht mit ihm über sein erstes Buch „Hinter mir weiß“. Darin versucht Kušej seine Provokationen auf- und abseits der Theaterbühne zu erklären.

In einer neuen „Land der Berge“-Dokumentation dreht sich alles um eine der beliebtesten Sportarten Österreichs: den Klettersport. „Hoch hinaus – Klettersteige in Österreich“ (20.15 Uhr) führt zu einigen der herausforderndsten Klettersteige des Landes, darunter auch der älteste der Welt – der Randkluftsteig auf dem Dachstein.

Der Mai wird auch in diesem Jahr seinem Ruf als Rücktrittsmonat gerecht. Am Montag treten überraschend Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck zurück. Am Dienstag verkündet Bundeskanzler Karl Nehammer die Nachfolger/innen und nutzt die Rücktritte für eine größere Umstrukturierung der Ministerien. Und nur wenige Tage später, am Samstag, muss er sich beim Bundesparteitag in Graz offiziell erstmals der Wahl zum ÖVP-Parteichef stellen. Wie ist die Regierungsumbildung zu bewerten? Wie wirkt sich diese auf das Koalitionsklima aus? Haben die Landeshauptleute und die Bünde in der ÖVP nun das Heft wieder in der Hand? Was ist vom ÖVP-Bundesparteitag zu erwarten? Und sind Neuwahlen vom Tisch?

Darüber diskutieren in der „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr) bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher: Martina Salomon (Kurier), Christian Rainer (profil), Petra Stuiber (Der Standard) und Georg Wailand (Kronen Zeitung).

In der „Donnerstag Nacht“ geht es weiter mit einer neuen Ausgabe „Die Tafelrunde – aus dem Orpheum Graz“ (21.55 Uhr). Zu Gast bei Gerald Fleischhacker sind diesmal unter anderem Stefan Haider und Newcomer-Star Malarina. Anschließend stehen bei „Kabarett im Turm“ (22.50 Uhr) die Gebrüder Moped mit „Das Beste aus beiden Welten“ auf dem Programm.

Georg Kreisler gilt als einer der bedeutendsten Kabarettisten des Landes. Anlässlich seines 100. Geburtstag zeigt „Soundcheck Österreich“ (23.45 Uhr) den Liederabend „Alles nicht wahr“, aufgezeichnet im ORF RadioKulturhaus.

