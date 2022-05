Tag der Pflege: Wo der Mensch an erster Stelle steht

Das Team von „maierhofer pflege zu hause“ berät pflegende Angehörige in ganz Kärnten professionell und kostenlos – und das bereits seit über 70 Jahren.

Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, wie sehr ein einfaches Pflegehilfsmittel, wie z.B.: eine Toilettensitzerhöhung, den Alltag und somit die Lebensqualität positiv beeinflussen kann Michael Waldher, DGKP und Leiter von „maierhofer pflege zu hause“

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - maierhofer ist seit über 70 Jahren zuverlässiger Partner in allen Fragen rund um die Gesundheit. Das Thema Pflege zu Hause liegt maierhofer besonders am Herzen. An erster Stelle stehen bei der Beratung hohe Qualität, Diskretion und ein großes Maß an Empathie.

Fachexperten beraten

Ansprechpartner ist dabei diplomiertes Fachpersonal, denn die Pflege zu Hause ist für viele nach wie vor ein sehr sensibles Thema, das Angehörige im ersten Moment häufig an ihre Grenzen bringt. Seit vielen Jahren setzt maierhofer hier auf die Kompetenz der fachkundigen und bestens ausgebildeten Mitarbeiter. Die diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger beraten Patienten und pflegende Angehörige mit viel Einfühlungsvermögen, beachten die Wohnsituation und das Umfeld und wählen so gemeinsam mit den Betroffenen die für sie passenden Hilfsmittel für die Pflege zu Hause aus. Denn nur unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten können die unterstützenden Hilfsmittel eine merkliche Erleichterung im Alltag schaffen.

Beratung vor Ort

„ Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, wie sehr ein einfaches Pflegehilfsmittel, wie z.B.: eine Toilettensitzerhöhung, den Alltag und somit die Lebensqualität positiv beeinflussen kann “ erklärt Michael Waldher, DGKP und Leiter von „maierhofer pflege zu hause“. Daher beraten die Fachexperten von „maierhofer pflege zu hause“ kostenlos und unverbindlich, auf Wunsch der Patienten und pflegenden Angehörigen auch gerne in den eigenen vier Wänden, um die optimale Auswahl an Pflegehilfsmitteln treffen zu können.

Rückfragen & Kontakt:

maierhofer GmbH

Mag. Nadia M. Olsacher

Leitung Marketing

+43 (0)463 56 596 278

olsacher @ maierhofer.co.at