Barbara Stöckl im Gespräch mit Michael Mittermeier, Gerti Senger, Alina Loibnegger und Peter Fässlacher

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 12. Mai um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Kabarettist Michael Mittermeier, Sexualtherapeutin Gerti Senger, Autorennfahrerin Alina Loibnegger und ORF III-Moderator Peter Fässlacher zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Meine früheste Erinnerung ist, dass ich im Wohnzimmer meiner Großeltern auf dem Töpfchen saß und Multitasking-Business betrieben habe. Heißt: Ich habe das Sandmännchen geschaut und dabei meine Geschäfte verrichtet“, berichtet Kabarettist Michael Mittermeier über seine ersten Fernseherfahrungen. Mit seinem neuen Programm „Zapped – ein TV-Junkie kehrt zurück“ geht der gebürtige Bayer nun zurück an die Anfänge seiner Kabarettkarriere und erzählt, welche Serie er heute am liebsten gemeinsam mit seiner 14-jährigen Tochter ansieht.

Auch Gerti Senger blickt auf einen reichen Erfahrungsschatz: Die wohl bekannteste Beziehungs- und Sexualtherapeutin Österreichs feiert heuer ihren 80. Geburtstag und hat im Laufe ihres Lebens tiefe Einblicke in die österreichische Seele erhalten. In „Stöckl“ bietet sie einiges an Anekdoten und schaut auch auf ihr eigenes turbulentes Liebesleben zurück.

Aufregend geht es auch bei Alina Loibnegger zu: Als NASCAR-Autorennfahrerin düst sie mit 420 PS über die Strecke und lässt ihre Konkurrenz regelmäßig hinter sich. In ihrem Brotberuf als Floristin geht es wesentlich ruhiger zu und doch haben diese beiden Welten mehr gemeinsam, als man denkt.

Außerdem zu Gast in „Stöckl“: ORF-III Moderator Peter Fässlacher. Er betreibt erfolgreich den Podcast „Reden ist Gold“, in dem die Liebe und das Leben schwuler Männer im Mittelpunkt stehen. Nun hat der Kärntner sein erstes Buch geschrieben: In „Die schwule Seele“ gibt er Einblicke in seine persönliche Entwicklung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at