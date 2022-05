„Am Schauplatz Gericht“-Reportage über „Grenzfälle“

Am 12. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In den Fällen der aktuellen, von Sascha Stefanakis, Ludwig Gantner und Patrick Hibler gestalteten „Am Schauplatz Gericht“-Ausgabe – zu sehen am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 – stoßen die Betroffenen an die Grenzen dessen, was Grundbücher, Katastralmappen, Gutachten und Gericht leisten können.

Frau S. hat 2017 bei einer Gasexplosion ihren Mann verloren. Er war Rechtsanwalt und Hausverwalter und war bei einer Räumungsexekution in Wien-Hernals anwesend. Ein Bewohner, der ein Jahr keine Miete bezahlt hatte, drehte den Gashahn auf und verursachte eine Detonation, die das Haus schwer beschädigte und ihren Mann tötete. Der Täter wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. „Am Schauplatz Gericht“ ist der Frage nachgegangen, wie es um Schadenersatzansprüche der Geschädigten steht. Vom Täter ist nichts zu holen, kann Frau S. sich stattdessen an die Republik Österreich wenden, weil der Gerichtsvollzieher möglicherweise unvorsichtig war und das Unglück verhindern hätte können?

Der Landwirt Franz P. hat einen heftigen Konflikt mit der Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis. Ausgangspunkt war der strittige Grenzverlauf zwischen seinen von einem Nachbarn erworbenen Liegenschaften und einem Weg im öffentlichen Gut. Weil es Abweichungen zwischen der natürlichen Grenze und dem Grenzverlauf in der digitalen Katastermappe gab, wird seit zehn Jahren gestritten. Die Prozesskosten übersteigen den Wert der umstrittenen Quadratmeter mittlerweile um ein Vielfaches.

Herr K. bewohnt ein Haus, für das er zwar bezahlt hat, das ihm aber doch nicht richtig gehört. Denn die Verkäuferin der Liegenschaft soll zum Zeitpunkt der Kaufvertragsunterzeichnung nicht mehr geschäftsfähig gewesen sein, also die Tragweite des Verkaufs ihres Hauses wegen fortschreitender Demenz nicht mehr verstanden haben. Das behauptet zumindest ihr vom Gericht bestellter Erwachsenenvertreter. Er hat Herrn K. auf Rückabwicklung des Verkaufs geklagt. Muss Herr K. das Haus zurückgeben?

Frau Ö. wollte exklusive Golf-Accessoires aus den USA importieren und in Österreich verkaufen, hatte damit aber keinen Erfolg. Sie musste mit ihrer Firma Konkurs anmelden und war entsetzt, als die Masseverwalterin sich ihrer Meinung nach viel zu wenig Mühe gab, das vorhandene Warenlager gut zu verwerten. Golftaschen mit einem Verkaufswert von 300 Dollar wurden über einen externen Verwerter um rund 19 Cent verschleudert, Käufer war die Tochter des Verwerters. Frau S. hat versucht, dagegen gerichtlich vorzugehen.

