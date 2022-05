FPÖ – Schrangl: 28,34 Millionen Euro - Rechnungshof deckt SPÖ-Inseratenaffäre in der Wiener Wohnbauförderung auf

Schonungslose Aufklärung erforderlich!

Wien (OTS) - „Um die Sozialdemokratie bahnt sich ein handfester Inseratenskandal an. Hier muss es eine schonungslose Aufklärung geben. 28,34 Millionen Euro für Inserate schreien nach Transparenz“, verwies FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl auf den Rechnungshofbericht „Wohnbau in Wien“ sowie die geltende Unschuldsvermutung für alle Beteiligten.

„Der Rechnungshof belegt, dass etwa neben Inseraten der Wohnbauförderungsstelle Mitglieder der Wiener Landesregierung abgebildet wurden. Ein Schelm, wer dabei an Medienmanipulation denken würde“, forderte Schrangl Aufklärung. „Wenn schon der ‚Falter‘ hier derart alarmiert ist, dann belegt das, welche Ausmaße der Machtmissbrauch durch Inserate bereits angenommen hat“, erinnerte Schrangl an den ‚Falter‘-Bericht „Ein Sumpf aus systemischer Korruption“ vom 15. Juni 2021. „Wir werden ausleuchten, auf welche Medien sich diese fast fünf Millionen Euro pro Jahr verteilen“, kündigte Schrangl an.

„Dass - wie nebenbei – der einst so stolze Wiener Gemeindebau verfällt, scheint die SPÖ nicht weiter zu interessieren. Sie nutzt weite Teile des sozialen Wohnbaus wie eine persönliche Erbpacht“, bekennt sich Schrangl zu einer Entpolitisierung des sozialen Wohnbaus. „Ein milliardenschwerer Sanierungsstau im Gemeindebau, Inseratenmillionen und Spekulation mit Sozialwohnungen – das sind die Früchte heutiger sozialdemokratischer Politik“, kritisierte Schrangl.

